Dijelovi naselja u Banjaluci sutra bez struje na 15 minuta

Izvor:

ATV

22.02.2026

19:57

Дијелови насеља у Бањалуци сутра без струје на 15 минута
Foto: ATV

Dijelovi 12 naselja u Banjaluci u ponedjeljak, 23. februara će ostati bez struje na 15 minuta, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Kako su naveli, riječ je o naseljima Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Saračica, Čokori, Bronzani Majdan, Jošikova Voda, Lauš i Pobrđe, a bez struje će biti od pet do 5.15.

Takođe, bez struje će biti i dijelovi ulica Branka Koščice i Omladinska u periodu od devet do 14 časova.

Struja

Banjaluka

