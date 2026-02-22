Dijelovi naselja u Banjaluci sutra bez struje na 15 minuta

Dijelovi 12 naselja u Banjaluci u ponedjeljak, 23. februara će ostati bez struje na 15 minuta, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Kako su naveli, riječ je o naseljima Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Saračica, Čokori, Bronzani Majdan, Jošikova Voda, Lauš i Pobrđe, a bez struje će biti od pet do 5.15.

Takođe, bez struje će biti i dijelovi ulica Branka Koščice i Omladinska u periodu od devet do 14 časova.