Masna jetra može da ošteti i vid: Oftalmolog upozorava na rane promjene

Masna jetra često je znak metaboličkog poremećaja koji može da utiče i na sitne krvne sudove mrežnjače i vremenom ugrozi vid.

Masna jetra se najčešće dovodi u vezu sa ishranom, telesnom težinom i načinom života, ali stručnjaci upozoravaju da ova dijagnoza može govoriti mnogo više o opštem metaboličkom zdravlju organizma, objašnjava oftalmolog dr Nitin Dedija.

Kako kaže, metabolički poremećaji koji stoje u osnovi masne jetre mogu uticati i na sitne krvne sudove u mrežnjači, osetljivom tkivu oka odgovornom za vid.

Kako masna jetra utiče na mrežnjaču

Mrežnjača spada među metabolički najaktivnija tkiva u organizmu. Njene ćelije zavise od fine mreže sitnih krvnih sudova koji donose kiseonik i hranljive materije.

"Razvoj masne jetre često je povezan sa insulinskom rezistencijom, hroničnom upalom i poremećajem masnoća u krvi. Ove promjene ne pogađaju samo jetru, utiču i na krvne sudove u cijelom organizmu, uključujući i one koji hrane mrežnjaču", upozorava dr Dedija i dodaje:

Auto-moto Zašto je opasno voziti zimske gume ljeti?

"Mrežnjača može da pokaže prve znake opterećenja čak i prije nego što se pojave smetnje sa vidom. Ako takve promjene napreduju, povećava se rizik od ozbiljnijih bolesti oka."

Veza sa degeneracijom makule

Jedna od mogućih posljedica je veći rizik od senilne degeneracije makule, bolesti koja pogađa centralni dio mrežnjače odgovoran za oštar vid.

Srbija Izbio požar u kući, ima povrijeđenih

"Makula (žuta mrlja) omogućava čitanje, prepoznavanje lica ili upravljanje vozilom. Kada se taj dio mrežnjače ošteti, vid postaje zamućen ili izobličen", pojašnjava doktor. Pored starenja, na razvoj ovog oboljenja utiču i stanje krvnih sudova, oksidativni stres i poremećaji u metabolizmu masti. Pošto masna jetra odražava metabolički disbalans, ona može da poveća osetljivost mrežnjače na ovakve promjene.

"U ranim fazama ljudi mogu da primjete talasaste linije, otežano čitanje sitnog teksta ili slabije uočavanje detalja", naglašava dr Dedija.

Zašto promjene često prolaze neprimjećeno

I masna jetra i oštećenje mrežnjače često se razvijaju bez jasnih simptoma. Kada se pojave smetnje poput zamućenog ili izobličenog vida, promjene u tkivu oka već mogu da budu prisutne.

"Osobe kod kojih je dijagnostikovana masna jetra, posebno poslije četrdesete godine ili uz faktore rizika kao što su gojaznost, visok pritisak, povišeni trigliceridi ili dijabetes, trebalo bi da razmisle o detaljnom pregledu očnog dna", savjetuje dr Dedija.

Zaštita vida počinje mnogo prije nego što se pojave prvi simptomi. Kada se metaboličko zdravlje na vreme dovede u ravnotežu i redovno kontroliše stanje mrežnjače, rizik od ozbiljnih komplikacija sa vidom može se značajno smanjiti, zaključuje dr Dedija, prenosi Kurir.