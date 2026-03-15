Dugo radno vrijeme i grickanje u kasnim satima štete bubrezima

Dugo radno vrijeme, kratki rokovi i konzumiranje grickalica u kasnim satima često su karakteristike modernog korporativnog života, ali ljekari kažu da ove svakodnevne navike mogu da utiču na zdravlje bubrega kod mladih profesionalaca.

Prema riječima doktor Kristin Džordž iz medicinskog centra "Aster Vajtfild" u Bangaloru, ljekari su posljednjih godina počeli da primjećuju novi obrazac.

Ljudi u kasnim dvadesetim i tridesetim godinama sve češće pokazuju rane indikatore opterećenja bubrega tokom rutinskih medicinskih testova.

Laboratorijski izvještaji ponekad otkrivaju porast nivoa kreatinina, visok krvni pritisak ili proteine u urinu, što su rani znaci upozorenja da su bubrezi pod opterećenjem.

"Ono što je zapanjujuće jeste da mnoge od ovih osoba nemaju tradicionalne faktore rizika kao što su dijabetes ili pušenje. Ali kada ispitamo njihove načine života, često vidimo produženi stres na poslu, mnogo sjedenja, neredovne obroke i kasne noćne grickalice", rekla je Džordžova.

Bubrezi obavljaju nekoliko bitnih uloga u tijelu. Pored proizvodnje urina, oni filtriraju toksine iz krvi, regulišu nivo tečnosti, održavaju ravnotežu elektrolita i pomažu u kontroli krvnog pritiska.

Zbog ovih funkcija, poremećaji načina života mogu da utiču na zdravlje bubrega.

"Nedovoljno sna, prekomjerni unos soli, hronični stres i dugi sati sjedenja mogu postepeno da opteretite funkciju bubrega", objasnila je doktor Džordž.

Bolest bubrega je već postala veliki globalni zdravstveni problem. Istraživanje objavljeno u časopisu "Lanset" pokazuje da gotovo 850 miliona ljudi širom svijeta živi sa nekim oblikom bolesti bubrega.