Šta se dešava u organizmu kada spavate pored mobilnog?

Za mnoge ljude mobilni telefon je posljednja stvar koju pogledaju prije spavanja i prva koju uzmu čim otvore oči.

U vremenu stalne povezanosti, telefon je postao dio svakodnevice – koristimo ga za poruke, društvene mreže, gledanje video-snimaka, čitanje vijesti ili podešavanje alarma.

Zbog toga nije iznenađenje što mnogi ljudi odlaze na spavanje sa mobilnim telefonom pored jastuka.

Iako se često govori o strahu od zračenja, stručnjaci kažu da problem nije u tome. Međutim, to ne znači da ova navika nema posljedice.

Naprotiv – telefon u spavaćoj sobi može ozbiljno uticati na kvalitet sna i funkcionisanje organizma.

Mit o zračenju – šta zapravo kažu stručnjaci

Jedna od najčešćih briga jeste pitanje zračenja mobilnih telefona.

Mobilni uređaji emituju radiofrekventne talase, ali oni spadaju u nejonizujuće zračenje.

To znači da ne oštećuju DNK na način na koji to čine rendgenski zraci ili druge vrste visokog zračenja.

Velike zdravstvene institucije ističu da nema dokaza da spavanje pored mobilnog telefona povećava rizik od raka.

Drugim riječima, popularni mit o tome da telefon „prži mozak dok spavamo“ nema naučnu potvrdu.

Plavo svjetlo remeti hormon sna

Najveći problem predstavlja plavo svjetlo koje emituju ekrani telefona.

Ova vrsta svjetlosti utiče na lučenje melatonina – hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti.

Kada uvečer skrolujete po društvenim mrežama, gledate video ili odgovarate na poruke, vaš mozak dobija signal da je još uvijek dan.

Umjesto da se priprema za odmor, organizam ostaje u stanju budnosti.

Zbog toga se često dešava da:

-teže zaspite

-san postane plići

-budite se umorni i bez energije

Telefon vas može buditi tokom noći

Čak i kada uspijete da zaspite, telefon može nastaviti da utiče na vaš san.

Jedna vibracija, obavještenje ili bljesak ekrana tokom noći mogu prekinuti faze dubokog sna, koje su najvažnije za oporavak organizma.

Ovakvo prekidanje sna naziva se fragmentacija sna, a ona dugoročno može dovesti do:

-povišenog krvnog pritiska

-problema sa koncentracijom

-povećanog rizika od gojaznosti

-veće vjerovatnoće razvoja dijabetesa

Kada se san stalno prekida, organizam nema dovoljno vremena da se potpuno regeneriše.

Psihološki efekat stalne dostupnosti

Pored fizičkog uticaja na san, telefon u blizini kreveta ima i psihološki efekat.

Kada je mobilni tik uz jastuk, mnogi ljudi podsvesno osjećaju da moraju ostati stalno dostupni.

To može značiti:

-provjeravanje poruka usred noći

-čitanje mejlova čim se probudimo

-osjećaj da moramo odmah odgovoriti

Takvo stanje stalne pripravnosti otežava potpuno opuštanje i povećava nivo stresa.

Jednostavne navike koje mogu poboljšati san

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih promjena koje mogu značajno poboljšati kvalitet sna.

Najvažniji savjeti uključuju:

-držite telefon najmanje metar udaljen od kreveta

-idealno je da telefon noću ne bude u spavaćoj sobi

-uvedite „digitalni policijski čas“ – posljednji sat prije spavanja bez ekrana

Umjesto gledanja u telefon pred spavanje, mnogo bolje opcije su:

-čitanje knjige

-lagano istezanje

-slušanje tihe muzike

-topla kupka

Jednostavno rješenje – klasičan budilnik

Mnogi ljudi drže telefon pored jastuka jer im služi kao alarm za buđenje.

Međutim, stručnjaci savjetuju jednostavno rješenje – klasični budilnik.

Možda djeluje staromodno, ali na taj način možete potpuno izbaciti telefon iz spavaće sobe.

San je važniji od poruka

Na kraju, poruke, obavještenja i društvene mreže mogu sačekati.

Kvalitetan san je jedan od najvažnijih faktora za zdravlje organizma.

Dobar san donosi:

-više energije tokom dana

-bolju koncentraciju

-stabilnije raspoloženje

-jači imunitet

Zato ponekad mala promjena – kao što je telefon dalje od jastuka – može napraviti veliku razliku.

Možda je pravo vrijeme da već večeras pokušate upravo to, prenosi Ona.rs.