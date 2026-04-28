Za dvostruko više cvjetova: Prije nego što iznesete muškatle napolje dodajte im ovo

28.04.2026 16:59

Foto: Pexel/ Mike Bird

Proljećno sunce nas mami da odmah izbacimo cvijeće napolje, ali iskusne domaćice znaju da preuranjena žurba može koštati biljku zdravlja. Muškatle su kraljice naših balkona, ali nakon duge zime u hodnicima ili podrumima, one su osjetljive i "uspavane".

Iznošenje muškatli na terasu zahtjeva jedan ključan korak koji mnogi preskaču, a koji pravi razliku između suve stabljike i raskošnog žbuna.

Priprema je pola zdravlja vašeg cvijeća

Prije nego što saksije ugledaju direktnu svjetlost, morate pregledati svaki list i grančicu. Zimska pauza često ostavi tragove u vidu blijedih, izduženih izdanaka koji troše energiju biljke bez prijeke potrebe.

Uklonite sve osušene listove i ne bojte se da makazama skratite grane koje d‌jeluju slabašno. Time podstičete biljku da svu snagu usmjeri na nove, snažne pupoljke koji će uskoro krenuti.

Iznošenje muškatli na terasu i tajni sastojak za korijen

Svi pričaju o prihrani, ali rijetko ko spominje buđenje korjenovog sistema prije prvog pravog sunčanja. Tajna za duplo punije cvjetove krije se u rastvoru joda, koji d‌jeluje kao prirodni antiseptik i stimulator rasta.

Dovoljna je samo jedna kap joda na litar obične, stajaće vode kako biste dezinfikovali zemlju i ojačali imunitet biljke. Ovaj postupak radite bar sedam dana pre nego što biljku trajno ostavite na otvorenom prostoru.

Kaljenje kao ključni proces prilagođavanja

Šok zbog nagle promjene temperature najčešći je razlog zašto muškatle "stagniraju" tokom maja. Vaše cvijeće je mjesecima bilo u kontrolisanim uslovima, bez vjetra i sa stabilnom temperaturom.

Prvih par dana primjenite metodu postepenog izlaganja, gd‌je ćete saksije iznijeti na samo par sati tokom najtoplijeg dijela dana. Ovo "kaljenje" sprečava ožegotine na listovima koje se često javljaju kod prebrzog izlaganja direktnom suncu.

Presađivanje i pravilan izbor saksije

Ako primjetite da je korjen počeo da izlazi kroz otvore na dnu, vreme je za novu, veću saksiju. Koristite isključivo kvalitetan supstrat sa dodatkom perlita, jer muškatle ne podnose predugo zadržavanje vlage oko korijena.

Drenaža je ključna – na dno obavezno stavite sloj sitnog šljunka ili polomljenih komada stare saksije, piše Superžena

Nova zemlja će im dati svjež nalet minerala koji su neophodni za formiranje onih prepoznatljivih, krupnih cvjetnih lopti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

