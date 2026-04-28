Ljekar otkriva: Kako se pravilno vadi krpelj?

Počela je sezona krpelja, a stručnjaci su otkrili kako ga treba pravilno izvaditi kako ne bi došlo do komplikacija.

Boravak u prirodi, čak i kada traje samo nekoliko sati, često nosi rizik od ujeda krpelja. Zbog svoje male veličine, krpelji se lako zakače za kožu i često ostanu neprimjećeni, što kod ljudi izaziva zabrinutost čim se vrate iz šume, parka ili sa izleta. Upravo zato je važno da se odmah po povratku obavi detaljan pregled tijela, odjeće i kose, kao i da se osoba istušira i presvuče.

Krpelji se najčešće skrivaju na mjestima koja nisu lako uočljiva. Posebnu pažnju treba obratiti na područja poput pazuha, pregiba iza kolena, oko i iza ušiju, pupka, prepona, kao i na kosu i dio oko struka. Redovnim i pažljivim pregledom ovih djelova tijela može se na vrijeme uočiti krpelj i smanjiti rizik od komplikacija.

Rizik od prenosa infekcija raste što je krpelj duže prisutan na koži, zbog čega ga treba ukloniti što prije. Kada je riječ o Lajmskoj bolesti, veća vjerovatnoća prenosa postoji ako je zaraženi krpelj bio zakačen duže od 24 sata, dok se posebno rizičnim smatra period od 36 sati ili više.

Sam ujed krpelja najčešće izgleda kao mala promjena na koži, ali posebnu pažnju treba obratiti na pojavu i širenje crvenila, jer ono u određenim slučajevima može biti znak za oprez i potrebu za daljim praćenjem ili konsultacijom sa lekarom.

Kako izgleda ujed krpelja i kada crvenilo postaje razlog za oprez

Mjesto na kojem je krpelj bio zakačen nakon njegovog uklanjanja obično ne izgleda zabrinjavajuće. Najčešće se vidi kao mala crvena tačka, blago ispupčenje ili jedva primjetno crvenilo. Takva promjena je uobičajena i sama po sebi ne znači da je došlo do infekcije.

Posebnu pažnju treba obratiti na osip koji se ne pojavljuje odmah, već se razvija nekoliko dana nakon ujeda. Ako se između trećeg i tridesetog dana pojavi crvenilo koje se postepeno širi i povećava, to može biti razlog za oprez. Takav osip često ima oblik prstena ili podsjeća na metu, iako ne mora uvijek imati jasno izražen središnji dio.

Obično je topao na dodir, ali ne izaziva bol niti jak svrab. Upravo ovakav izgled može ukazivati na ranu fazu Lajmske bolesti i zahtijeva pregled ljekara. Pored osipa, mogu se javiti i simptomi poput povišene temperature, glavobolje, umora, bolova u mišićima i zglobovima, ukočenosti, kao i uvećanja limfnih čvorova.

Kako se krpelj pravilno vadi

Kada je riječ o uklanjanju krpelja, najbezbjedniji način je njegovo pažljivo mehaničko vađenje. Za to se koristi čista pinceta sa tankim vrhom ili poseban alat namjenjen uklanjanju krpelja. Potrebno je uhvatiti krpelja što bliže koži, odnosno mjestu gdje je pričvršćen, i zatim ga polako i ravnomerno izvući pravo napolje.

Važno je izbjegavati uvrtanje, naglo cimanje, lomljenje ili gnječenje krpelja. Cilj je da se ukloni jednim mirnim i stabilnim potezom, bez dodatnog oštećenja kože i bez pritiskanja njegovog tijela. Nakon vađenja, mjesto ujeda i ruke treba oprati sapunom i vodom, a po potrebi i dezinfikovati alkoholom ili sredstvom za dezinfekciju ruku.

Šta nikako ne smijete da radite

Mnogi i dalje pribjegavaju starim narodnim metodama uklanjanja krpelja, poput mazanja sapunom, uljem, vazelinom ili čak benzinom i lakom za nokte, kao i pokušajima da ga uklone pomoću cigarete, plamena ili alkohola. Međutim, takvi postupci se danas ne preporučuju. Stručne smernice upozoravaju da hemikalije i toplota mogu dodatno uznemiriti krpelja, otežati njegovo bezbjedno uklanjanje i ne doprinose smanjenju rizika.

Zbog toga je najbolje izbjegavati sve ove metode i držati se proverenog pristupa - korišćenja pincete i mirnog, kontrolisanog pokreta.

Takođe, nije preporučljivo uvrtati krpelja, naglo ga čupati ili gnječiti, jer to može povećati rizik od komplikacija. Nakon što ga uklonite, važno je da ga ne pritiskate golim rukama, kako biste izbjegli direktan kontakt.

Šta ako dio krpelja ostane u koži

Jedna od najčešćih briga javlja se kada nakon uklanjanja krpelja izgleda kao da je njegov dio ostao u koži. Prema savremenim preporukama, to se zaista može desiti, najčešće sa njegovim usnim djelovima, ali to obično nije razlog za paniku niti za agresivno uklanjanje. Ako se ti djelovi ne mogu lako izvući pincetom, najbolje ih je ostaviti, jer ih organizam često sam izbaci tokom procesa zarastanja.

U slučaju da mjesto ujeda postane bolno, izrazito crveno ili upaljeno, ili ako je zaostali dio jasno vidljiv i smeta, tada je preporučljivo obratiti se ljekaru. Ono što svakako treba izbjegavati jeste pokušaj da se ostatak ukloni iglom ili sličnim predmetima, jer takvo čačkanje može dodatno oštetiti kožu i povećati rizik od infekcije.

Šta raditi poslije vađenja krpelja

Nakon vađenja krpelja, važno je nastaviti sa praćenjem mesta ujeda i opšteg stanja organizma, kako bi se na vrijeme uočile eventualne promjene koje zahtjevaju dodatnu pažnju.

Nakon što uklonite krpelja, najvažnije je da dobro operete mjesto ujeda i ruke, a zatim narednih dana obratite pažnju na promjene na koži i opšte stanje organizma. Važno je pratiti da li se pojavljuju simptomi poput širećeg osipa, povišene temperature, umora, glavobolje ili bolova u mišićima i zglobovima, kao i bilo kakve neobične tegobe.

Da li poslije svakog ujeda odmah treba piti antibiotike

Kada je riječ o antibioticima, oni se ne koriste rutinski nakon svakog ujeda krpelja. Preventivna terapija dolazi u obzir samo u određenim, jasno rizičnim situacijama i to u kratkom vremenskom roku nakon uklanjanja krpelja, obično u prvih 72 sata.

Kada obavezno treba da se javite ljekaru

Ljekarsku pomoć treba potražiti u nekoliko situacija: ako ne uspijete sami bezbjedno da uklonite krpelja ili se nalazi na nezgodnom i osjetljivom mjestu, ako se pojavi osip koji se širi, kao i ako imate temperaturu, izražen umor, glavobolju ili bolove u mišićima i zglobovima.

Takođe, pregled je preporučljiv ako mjesto ujeda postane jako upaljeno, ako se ne osjećate dobro u danima ili nedeljama nakon ujeda, ili ako niste sigurni koliko dugo je krpelj bio pričvršćen i postoji sumnja na rizičan ujed.