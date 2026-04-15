Bez hemije i sprejeva: Jedna stvar na čarapi najbolje tjera krpelje

ATV
15.04.2026 13:56

Црвени крпељ на људској кожи.
Foto: Erik Karits/Pexels

Proljeće i boravak u prirodi imaju svoju lijepu stranu, ali i onu manje prijatnu – krpelje! Ko je makar jednom imao neprijatno iskustvo, zna koliko mogu da pokvare uživanje u šetnji ili radu u dvorištu. Ipak, jedan jednostavan trik protiv krpelja posljednjih dana izazvao je ogromnu pažnju na društvenim mrežama jer efikasno tjera krpelje.

Naime, jedna žena je pokazala kako se snašla na krajnje praktičan način. Umjesto skupih sprejeva i hemijskih sredstava, posegnula je za nečim što svi imamo kod kuće – običnom ljepljivom trakom. Ideja je toliko jednostavna da se mnogi pitaju kako je se ranije nisu sjetili.

Trik funkcioniše tako što se traka (dvostruka samoljepljiva) obmota oko donjeg dijela nogavica ili čarapa. Na taj način, krpelji koji pokušavaju da se popnu uz nogu jednostavno ostaju zalijepljeni i ne dolaze u kontakt sa kožom.

Fotografija koja kruži internetom, na kojoj se vidi više krpelja zalijepljenih za traku, dodatno je podgrijala interesovanje i uvjerila mnoge da ovaj trik protiv krpelja zaista može da pomogne. Ljudi su podijeljeni – dok jedni ne mogu da vjeruju koliko je metoda efikasna, drugi priznaju da će je sigurno isprobati već pri sljedećem izlasku u prirodu.

Ono što ovaj trik koji tjera krpelje izdvaja od ostalih jeste njegova praktičnost.

Ne zahtjeva nikakvu posebnu pripremu, ne košta gotovo ništa i može se primjeniti odmah. Posebno je koristan za rad u bašti, šetnje kroz visoku travu ili izlete van grada.

Ipak, važno je naglasiti da nijedna metoda nije stopostotna zaštita. Ukoliko primjetite krpelja na koži, potrebno je reagovati brzo i pravilno ga ukloniti, jer duži boravak krpelja na koži povećava rizik od infekcija.

Ovaj trik koji tera krpelje je dobra zaštita, ali ne treba se osloniti samo na nju. Obavezno pregledajte tijelo nakon boravka napolju i nosite odgovarajuću garderobu i uživanje u prirodi biće mnogo bezbrižnije.

(Krstarica)

