Košarac: Rusija odobrila uvoz jabuka i krušaka iz Republike Srpske

Ruska Federacija odobrila je uvoz jabuka i krušaka iz Republike Srpske na rusko tržište, počevši od ovog mjeseca, saopštio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

"Izuzetno ohrabrujuća vijest iz prijateljske Ruske Federacije", napisao je Košarac na "Instagramu".

Košarac je naveo da se odobrenje odnosi na "Bioplod" iz Kozarske Dubice, koje će moći da izveze 200 tona kruške,"Frut eko" iz Gradiške - 480 tona jabuke, "Agroimpeks nova" iz Banjaluke - 3.500 tona jabuke i 800 tona kruške.

"Na osnovu informacija Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja u vezi sa preduzetim mjerama radi usklađivanja sa međunarodnim i ruskim fitosanitarnim zahtjevima, ruska strana je ocijenila mogućim da, uz garancije Uprave, dozvoli uvoz jabuka i krušaka iz berbe 2025. godine, počevši od 8. aprila", rekao je Košarac.

On je dodao da ruska strana očekuje da se prije otpreme izvrši fitosanitarna kontrola proizvodnih lokacija ovih preduzeća, s ciljem osiguranja kontinuiranog snabdijevanja tržišta Ruske Federacije karantinskim proizvodima iz berbe 2026. godine.