Remont TS „Čađavica“ i tri dalekovoda u Bijeljini

Radnici „Elektro-Bijeljine“ će u srijedu 17. juna 2026. godine izvoditi radove na godišnjem remontu TS 35/10 kV „Čađavica“ i pripadajućim 10 kV dalekovodima.

Radovi na dalekovodima "Čađavica " i "Obarska" biće u terminu od 8 do 16 časova i tada će bez električne energije biti oko 1500 korisnika u sljedećim naseljenim mjestima: - Donja Čađavica, - Gornja Čađavica, - Srednji Dragaljevac, - Gornji Dragaljevac, - Ljeljenča, - dio Velike Obarske (Bukovica, Šubarići i Tabašnica) i - dio Srednje Čađavice (Žestik) .Korisnici koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Crnjelovo" i "Dragaljevac", zbog promjene uklopnog stanja električnu energiju neće imati od 8:00 do 9:00 i popodne od 15 do 16 časova.

Takođe, u srijedu će biti i godišnji remonti sljedećih 10 kV dalekovoda u Bijeljini: - "Bolnica", - "Centar" i - "Ekonomija"

U vremenu od 8 do 16 časova bez električne energije biće oko šest hiljada korisnika u širem centru grada.

Detaljan spisak naselja i ulica, možete vidjeti na sajtu „Elektro-Bijeljine“: www: elektrobijeljina.com