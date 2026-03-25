Savić u Bratuncu i Srebrenici: Nastavak investicija u elektromrežu

Autor:ATV
25.03.2026
07:45
Komentari:0
Nastavak investicija u elektromrežu na području Bratunca i Srebrenice dio je šireg strateškog plana ODS „Elektro-Bijeljina", koji za naredni period predviđa značajna ulaganja u razvoj distributivnog sistema i na ovom području – istakao je direktor „Elektro-Bijeljine" Bojan Savić, nakon sastanka sa načelnicima ovih opština, Lazarom Prodanovićem i Milošem Vučićem.
„Akcenat je stavljen na izgradnju novih elektroenergetskih objekata, u područjima gdje je povećana izgradnja stambenih zgrada, ali i na izgradnju kapitalnih objekata, kao što su čvorne trafo-stanice", pojasnio je Savić.
Podsjetio je da su u toku radovi na izgradnji 10 kV dalekovoda "Bojna – Kožlje" u Srebrenici, što direktno utiče na stabilnost snabdijevanja ove opštine.
„U toku ove godine izvode se redovni i investicioni radovi na ključnim elektroenergetskim objektima na ovom području. Planirani su redovni godišnji remonti i rekonstrukcije na području Terenske jedinice Bratunac, koja pokriva i Srebrenicu, a obuhvata mrežu sa preko 300 trafo-stanica i 470 km dalekovoda", rekao je Savić, dodajući da je u posljednjih nekoliko godina „Elektro-Bijeljina" uložila značajna finansijska sredstva u elektroenergetske objekte u Srebrenici i Bratuncu, s ciljem smanjenja broja zastoja na mreži i poboljšanja kvaliteta isporuke električne energije.
„Taj trend biće nastavljen i u ovoj godini, da bi naši korisnici imali još stabilnije energetske prilike", zaključio je Savić.
Načelnici opština Bratunac i Srebrenica zahvalili su direktoru "Elektro-Bijeljine" na posjeti i razgovorima, ocijenivši ih veoma uspješnim i korisnim, u pogledu poboljšanja elektroenergetskih uslova za korisnike na ovom području. Miloš Vučić posebno je ukazao na potrebu saniranja onih dijelova mreže, zbog kojih je, usljed vremenskih neprilika, dolazilo do dužih prekida u isporuci električne energije. "Vrlo sam zadovoljan, jer sam od direktora Savića dobio uvjeravanja da će te kritične tačke uskoro biti sanirane", poručio je on.
Prvi čovjek "Elektro-Bijeljine" posjetio je i zaposlene u Terenskoj jedinici Bratunac, sa kojima je, u prijatnom razgovoru, razmijenio mišljenja i iskustva, u vezi sa njihovim naporima na terenu, kojima su, skoro svakodnevno, izloženi.
