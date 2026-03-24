Logo
Large banner

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 24. kola

Autor:

ATV

24.03.2026

20:06

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 24. kolu igre Loto 7/39 koju zajednički organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije.

U ovom kolu sedmica je nosila premiju od 9 miliona i 700 hiljada KM, ali dobitnika nije bilo.

Izvučeni su brojevi 17, 27, 30, 31, 37, 20 i 36.

Ipak, izvučeno je šest šestica koje su dobitnicima donijele po više od 20 hiljada konvertibilnih maraka.

Loto plus

Loto plus igra u ovom kolu bila je vrijedna 4.100.000 KM.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitne kombinacije koja bi nekome donijela milione.

Bubanj je izbacio sljedeće brojeve - 39, 27, 31, 25, 32, 11 i 1.

Džoker

Igra Džoker je takođe sa sobom nosila veoma veliki novac - čak 160.000 evra.

Džoker broj glasio je - 765660.

Dodatna šansa

U ovom kolu bila je prilika za još jednu nagradu. Naime, dodijeljen je automobil Pežo 308.

Vozilo je dobio igrač koji je uplatio listić sa brojem 01-07516-13-2-26-000-60.

Srećni dobitnik je listić uplatio u Kanjiži, 24. marta u 13:20 sati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

loto rezultati

Loto rezultati danas

Loto brojevi

Loto 7/39

Lutrija Republike Srpske

Državna Lutrija Srbije

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner