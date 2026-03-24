Besplatno polaganje vozačkog ispita za sve vukovce u ovoj opštini u Srpskoj

24.03.2026
Opština Istočno Novo Sarajevo i ove godine obezbijediće potpuno finansiranje polaganja vozačkog ispita za vukovce dvije srednje škole sa područja ove lokalne zajednice.
Ova mjera odnosi se na učenike Srednje škole "28. juni" i Srednjoškolskog centra „Istočna Ilidža“ koji imaju prijavljeno prebivalište u opštini Istočno Novo Sarajevo.
Iz opštinske uprave navode da se praksa podrške najuspješnijim učenicima nastavlja i ove godine, te da lokalna zajednica već treću godinu zaredom u potpunosti snosi troškove polaganja vozačkog ispita za vukovce.
Za učenike koji su tokom školovanja ostvarili odličan uspjeh, ali nisu imali prosjek 5,00 u svim razredima, predviđeno je sufinansiranje u iznosu od 50 odsto troškova.
"Trud i zalaganje se prepoznaju i nagrađuju", poručuju iz Opštinske uprave, prenosi Trebinje.info.
Dodatne informacije o uslovima prijave i rokovima dostupne su na zvaničnoj internet stranici opštine Istočno Novo Sarajevo.
