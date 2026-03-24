Logo
Large banner

Besplatno polaganje vozačkog ispita za sve vukovce u ovoj opštini u Srpskoj

Autor:

ATV

24.03.2026

16:32

Komentari:

0
Бесплатно полагање возачког испита за све вуковце у овој општини у Српској
Foto: Pexels

Opština Istočno Novo Sarajevo i ove godine obezbijediće potpuno finansiranje polaganja vozačkog ispita za vukovce dvije srednje škole sa područja ove lokalne zajednice.

Ova mjera odnosi se na učenike Srednje škole "28. juni" i Srednjoškolskog centra „Istočna Ilidža“ koji imaju prijavljeno prebivalište u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Iz opštinske uprave navode da se praksa podrške najuspješnijim učenicima nastavlja i ove godine, te da lokalna zajednica već treću godinu zaredom u potpunosti snosi troškove polaganja vozačkog ispita za vukovce.

Za učenike koji su tokom školovanja ostvarili odličan uspjeh, ali nisu imali prosjek 5,00 u svim razredima, predviđeno je sufinansiranje u iznosu od 50 odsto troškova.

"Trud i zalaganje se prepoznaju i nagrađuju", poručuju iz Opštinske uprave, prenosi Trebinje.info.

Dodatne informacije o uslovima prijave i rokovima dostupne su na zvaničnoj internet stranici opštine Istočno Novo Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vozački ispit

Istočno Novo Sarajevo

besplatno

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner