"Mi pamtimo": Parastos za žrtve NATO bombardovanja

ATV

24.03.2026

11:16

4
U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci u toku je parastos za žrtve NATO bombardovanja Republike Srpske Krajine, Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije /SRJ/, kojem prisustvuju zvaničnici Srpske.

Parastos za žrtve NATO agresije

Prisutni su predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić, Vlade Savo Minić, lider SANSD-a Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, odbornici u Skupštini grada Banjaluka, predstavnici Gradske uprave, predstavnici Srpskog sabranja "Baštionik".

Parastos služe sveštenici Eparhije banjalučke.

"Mi pamtimo" NATO agresija

Sirene u Banjaluci simbolično će se oglasiti večeras u 19.55 časova, dok će povodom 27 godina od bombardovanja biti ugašena svjetla na zgradi Gradske uprave, u znak sjećanja i pijeteta prema žrtvama.

Na današnji dan navršilo se 27 godina od početka agresije NATO-a na SR Jugoslaviju koja je trajala 78 dana.

Komentari (4)
