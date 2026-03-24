"Mi pamtimo": Parastos za žrtve NATO bombardovanja

Autor:ATV
24.03.2026
11:16
Komentari:4
U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci u toku je parastos za žrtve NATO bombardovanja Republike Srpske Krajine, Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije /SRJ/, kojem prisustvuju zvaničnici Srpske.
Prisutni su predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić, Vlade Savo Minić, lider SANSD-a Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, odbornici u Skupštini grada Banjaluka, predstavnici Gradske uprave, predstavnici Srpskog sabranja "Baštionik".
Parastos služe sveštenici Eparhije banjalučke.
Sirene u Banjaluci simbolično će se oglasiti večeras u 19.55 časova, dok će povodom 27 godina od bombardovanja biti ugašena svjetla na zgradi Gradske uprave, u znak sjećanja i pijeteta prema žrtvama.
Na današnji dan navršilo se 27 godina od početka agresije NATO-a na SR Jugoslaviju koja je trajala 78 dana.
