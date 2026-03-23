Novi sistem vađenja krvi u Republici Srpskoj

Od šaltera do šaltera, od jedne zdravstvene ustanove do druge, za mnoge pacijente u Republici Srpskoj to je do sada bio uobičajen put do kompletnih laboratorijskih nalaza. Ta procedura mogla bi postati prošlost. Novim sistemom, uzorkovanje krvi biće centralizovano, što bi trebalo da doprinese boljoj organizaciji, efikasnijem radu zdravstvenog sistema, ali i manjem pritisku na pojedine službe.

"Pacijenti, prije nego što dođu u Centralnu laboratoriju moraju da izvrše uplatu usluga koje će se raditi na Kliničkom centru i kada dođu u laboratoriju Doma zdravlja uradiće im se uzorkovanje krvi i za sekundarni i tercijarni, a i za primarni nivo zdravstvene zaštite", rekla je direktor JZU Dom zdravlja Banja Luka.

Nadležni navode da su porodični doktori već upoznati sa novim načinom rada, te da će upravo oni biti prva karika u upućivanju pacijenata kroz novi sistem.

Ova promjena dio je šireg nastojanja da se građanima olakša put do zdravstvenih usluga, te da se one učine funkcionalnijim, naglasio je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

"Razvoj koji želimo da unaprijedimo i da pacijenti što lakše i što brže završe svoje potrebe, da ne razmišljaju o putovanjima, odlascima, čekanjima. Vidite da su gužve i na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali na ovaj način ćemo malo smanjiti teret sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi se tamo kolege mogle posvetiti kvalitetnijoj obradi pacijenta", rekao je Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja takođe su najavili uvođenje mobilne aplikacije, uz pomoć koje će pacijenti imati uvid u svoje zdravstvene podatke i troškove koji se ostvaruju po osnovu zdravstvene zaštite, kao i sprovođenje anketa, koje će biti anonimne, a u kojim će osiguranici moći da izraze zadvoljstvo ili nezadovoljstvo pruženom zdravstvenom uslugom.