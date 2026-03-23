Izvučeni Loto 5 brojevi - ovo su rezultati

23.03.2026
20:10
U 23. kolu igre Loto igre Loto 5 nije izvučena glavna premija koja je bila vrijedna milion i 530 hiljada KM.
Veliki bubanj izbacio je brojeve 26, 17, 12, 11 i 19
Dopunski broj bio je 4.
Džoker broj u ovom kolu nosio je premiju od 500 hiljada konvertibilnih maraka.
Izvučeni su brojevi 860912.
Ni u ovoj igri nije izvučen glavni dobitak.
Igrači će već u utorak imati novu priliku za milionske dobitke u igri Loto 7 od 39.
Glavna premija nosi nevjerovatnih 9.700.000 KM, a Loto plus čak 4.100.000 KM.
Raste i Džoker koji se takođe izvlači u utorak i biće vrijedan preko 550.000 KM.
