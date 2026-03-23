Martovska zima se ne zeza: Najavljeno do metar snijega u BiH

Zima se očigledno ne zeza ni krajem marta, s obzirom na posljednje najave na Fejsbuk stranici BH Meteo. Meteorolozi u pojedinim dijelovima najavljuju i do metar snijega.

Sam kraj trećeg mjeseca u godini donosi nam niske temperature i nove snježne padavine, tvrde meteorolozi.

Hladnoća i padavine bi mogle trajati, prema ovoj prognozi, od 26. do 31. marta.

"Kiša i snijeg koji se može spustiti do nizija, najprije Krajine gdje će ga prema zadnjim prognozama biti i najviše", najavili su.

U brdsko-planinskim područjima BiH, najprije Krajini može pasti i oko metar snijega

"Iako je glavnina zime iza nas, ovakva zahlađenja kroz mart i april nas podsjećaju da se sve do maja ne možemo u potpunosti opustiti, zadnjih godina smo i navikli na ovakve scenarije nakon često toplog i proljetnog februara", upozorili su.

I Nedim Sladić najavio snijeg

Meteorolog Nedim Sladić najavljuje povratak zime uz moguće snježne padavine. Prema njegovim procjenama, zahlađenje koje stiže od srijede može potrajati do polovine aprila.

"Novi ugriz zime u Bosni i Hercegovini, u sklopu uticaja maritimno-polarne vazdušne mase povezan sa premještanjem hladnog frontalnog poremećaja preko BiH te pripadajuće Đenovske ciklone, je u najavi za drugi dio četvrtka, 26.03.2026. godine. I ne, nije ništa neuobičajeno što već nismo do sada vidjeli. Na kratkotrajne ugrize zime moramo biti spremni sve do sredine aprila mjeseca", kaže Sladić.

"Činjenično, većina nas je zimu otpisala još sa dolaskom natprosječno visokih temperatura vazduha krajem januara mjeseca, a koje su nastavile se i kroz veći dio februara, ali i tekućeg mjeseca. Iako će se na kraju ispostaviti da su januarske snježne padavine zaista i bile glavni dio zime, često zanemarujemo one kasne kratkotrajne ugrize zime koji nažalost često učine više štete nego koristi, naročito poslije perioda sa visokim dnevnim temperaturama vazduha koje prijevremeno ubrzaju vegetacijski ciklus. Kao i proteklih godina, gotovo uvijek se spotaknemo na ovaj mali, ali vrlo bitan detalj", piše Sladić.

