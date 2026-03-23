Peulić: Danas ćemo odlučiti o daljim koracima

ATV

23.03.2026

10:19

Foto: screenshot

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić najavio je za danas sastanak o daljim koracima nakon što im je zabranjena blokada granice.

"Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Jutros je policije bilo na sve strane. Nisam uključen u taj dio, ali sačekaćemo sastanak, pa vidjeti", rekao je Peulić Srni.

Prema njegovim riječima, sastanak će biti održan u 14.00 časova.

Nema blokade graničnog prelaza Gradiška

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je sinoć da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

