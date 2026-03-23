Peulić: Danas ćemo odlučiti o daljim koracima

Autor:ATV
23.03.2026
10:19
Komentari:0
Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić najavio je za danas sastanak o daljim koracima nakon što im je zabranjena blokada granice.
"Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Jutros je policije bilo na sve strane. Nisam uključen u taj dio, ali sačekaćemo sastanak, pa vidjeti", rekao je Peulić Srni.
Prema njegovim riječima, sastanak će biti održan u 14.00 časova.
Društvo
Nema blokade graničnog prelaza Gradiška
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je sinoć da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.
Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.
Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
32
10
23
10
19
10
16
10
14
Trenutno na programu