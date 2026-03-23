Počele blokade, prevoznici upozoreni

Autor:

ATV

23.03.2026

06:47

Блокада превозника
Foto: ATV

Konzorcijum ”Logistika” započinje blokadu na svim graničnim prelazima od 7 časova. Vlada Republike Srpske je kasno sinoć zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi spriječili najavljeni protest i blokade graničnih prevoznika. Nešto ranije, policija pojedinih kantona FBiH zabranila je blokade.

Iz Konzorcijuma „Logistika“ poručuju da će na terenu biti između 50 i 200 kamiona po prelazu, uz poruku - strpljenje je na izmaku. Ključni zahtjevi:

  • pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta
  • jasno definisanje statusa profesionalnih vozača
  • amnestija svih dosad izrečenih zabrana ulaska

"Ostajemo čvrsto, najčvršće što može biti uz zahtjeve prevoznika iz prostog razloga što od prošlog protesta institucije su obećale da će riješiti dobar dio naših problema, međutim ništa se nije desilo i morali smo doći do novih blokada", rekao je Jovo Cvijić, Kombi trans d.o.o.

Prevoznici obećavaju da neće biti potpune blokade: putnički saobraćaj ostaje prohodan, kao i prelazak granice za hitne službe, vatrogasce i vozila koja prevoze lijekove i medicinsku opremu.

Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, saopšteno je iz MUP-a Srpske

"U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navode iz MUP-a.

