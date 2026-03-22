Haos na granicama: Višečasovna čekanja na više prelaza

Pojačana je frekvencija vozila na putevima koji vode ka graničnim prelazima na sjeveru, sjeverozapadu i zapadu, što je izazvalo višečasova čekanja na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod, Orašje, Izačić, Velika Kladuša i Brčko.

Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Iz AMS-a navode da su uslovi za vožnju povoljni, ali da se bez obzira na to vozačima savjetuje makismalan oprez i prilagođena brzina.