Dodik: Još jedna uspješna posjeta Mađarskoj, podrška Viktoru Orbanu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik po povratku iz Mađarske kaže da je zadovoljan činjenicom da su imali još jednu uspješnu posjetu Budimpešti gdje su održali važne sastanke i pozvao Srbe da pruže podršku Viktoru Orbanu na predstojećim izborima.

"Mađarska je zemlja koja razumije situaciju ovdje. Njen lider Viktor Orban zaslužuje podršku svih Srba i ljudi koji glasaju u Mađarskoj. Mi smo neskriveno tu podršku davali na svakom mjestu u svakom trenutku. Željeli smo da sa raznim drugim prijateljima iz Evrope i Amerike razgovaramo o tome kako učiniti da osnažimo pokret koji jača suverenitet, identitet i snagu granice država. Da se ne desi zastoj koji bi mogao da dovede do ohrabrivanja onih koji su sve doveli do ćorsokaka propagirajući liberalno globalističke projekte koji nisu dali nikakav značaj", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su imali razgovor i sa predsjednicom AFD-a, ali i sa funkcionerima Slobodarske partije Austrije.

Republika Srpska Dodik sa Alis Vajdl: Jača generacija političara koja ima hrabrosti da govori otvoreno i da zastupa ono što građani misle

"Dijelimo iste vrijednosti o kojima smo mogli da slušamo čitav dan. Da se ne krijemo, da snažno iskazujemo svoj identitet. Ono što je rečeno na skupu je da su sve nas koji smo bili u prvom redu smatrali za loše primjere raznih predznaka koje su mogli da daju. Ono što smo danas nosili kao bedž može da bude na ponos jer smo istrajali u borbi za naše društvo i naš narod što je identično i za AFD, Slobodarsku partije Austrije sa čijim smo se predstavnicima takođe sreli. Oni su naši pravi prijatelji koji u okviru evropskih institucija šire istinu o svemu ovome", rekao je Dodik.

On je naglasio da da prioritet ostaje borba za Republiku Srpsku.

"Laž koja je toliko dugo gurana iz Sarajeva na bazi podrške od Brisela, ključ je u sljedećem, da su oni sa svim reformama koje su servirali ovdje imali za cilj da sruše srpski nacionalni identitet i Republiku Srpsku. Sada smo u novom trenutku koji od nas traži da jasno kažemo da smo mi Srbi, hrišćani, pravoslavne vjere. Da želimo da branimo svoj identitet, da on ne ide na štetu drugih identiteta. Ono što nećemo da prihvatimo je da Bošnjaci iz Sarajeva pokušavaju da svojataju od Banjaluke do Republike Srpske smatrajući da smo mi ovdje pridošlice. Koliko god puta se ova priča ispričala ona mora da ima još akcenata koji govore o tome da je borba za politička prava i stabilnost naše Republike neophodna. Republika Srpska iznad svega, prije svega i poslije svega".