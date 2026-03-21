Amidžić: Orbanova poruka podrške potvrda Dodikove političke nepokolebljivosti

Izvor:

SRNA

21.03.2026

14:59

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Foto: ATV / Branko Jović

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da je snažna poruka podrške predsjednika Vlade Mađarske Viktora Orbana potvrda političke nepokolebljivosti Milorada Dodika.

Viktor Orban. Prijatelj Srpske. Snažna poruka podrške - potvrda političke nepokolebljivosti Milorada Dodika - napisao je Amidžić na društvenoj mreži "Iks" povodom tople dobrodošlice koju je Orban poželio Dodiku na konferenciji CPAC u Budimpešti.

Obraćajući se učesnicima konferencije, Orban je Dodika nazvao svojim prijateljem i istakao da zaslužuje posebnu titulu zbog političkih pritisaka kojima je izložen.

- Milorad Dodik zaslužuje titulu najvećeg politički preživjelog – američkih sankcija, njemačkog iznuđivanja i bošnjačkog maltretiranja - rekao je Orban.

Srđan Amidžić

Republika Srpska

Viktor Orban

Pročitajte više

Амиџић одговорио Станивуковићу: Надимци су за школско двориште, политика за остварене људе

Republika Srpska

Amidžić odgovorio Stanivukoviću: Nadimci su za školsko dvorište, politika za ostvarene ljude

4 d

3
Огњен Амиџић љут на Андреану Чекић: "Не зовем је више"

Scena

Ognjen Amidžić ljut na Andreanu Čekić: "Ne zovem je više"

1 sedm

0
Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ

BiH

Amidžić: Očekujem da se početkom naredne sedmice realizuju čarter letovi za evakuaciju državljana BiH

2 sedm

2
Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

BiH

Amidžić: Planirana retroaktivna isplata plata po osnovici od 690 KM

2 sedm

0

Više iz rubrike

"Много лакше борити се за слободу и демократију, када уз себе имате искреног пријатеља какав је Орбан"

Republika Srpska

"Mnogo lakše boriti se za slobodu i demokratiju, kada uz sebe imate iskrenog prijatelja kakav je Orban"

4 h

1
Додик најавио: Идем у САД, па у Москву на Дан побједе

Republika Srpska

Dodik najavio: Idem u SAD, pa u Moskvu na Dan pobjede

4 h

0
Додик: Орбан велики лидер који је примјетио наше напоре, осјећам се као поносни српски патриота

Republika Srpska

Dodik: Orban veliki lider koji je primjetio naše napore, osjećam se kao ponosni srpski patriota

4 h

2
Једна ријеч из које је све јасно: Шта је Додик поручио Орбану након говора на "CPAC Hungary"

Republika Srpska

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

5 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

18

00

Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

17

55

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

17

42

Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

17

28

Putin kleknuo usred ceremonije i iznenadio sve

