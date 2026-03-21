Amidžić: Orbanova poruka podrške potvrda Dodikove političke nepokolebljivosti

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da je snažna poruka podrške predsjednika Vlade Mađarske Viktora Orbana potvrda političke nepokolebljivosti Milorada Dodika.
Viktor Orban. Prijatelj Srpske. Snažna poruka podrške - potvrda političke nepokolebljivosti Milorada Dodika - napisao je Amidžić na društvenoj mreži "Iks" povodom tople dobrodošlice koju je Orban poželio Dodiku na konferenciji CPAC u Budimpešti.
Obraćajući se učesnicima konferencije, Orban je Dodika nazvao svojim prijateljem i istakao da zaslužuje posebnu titulu zbog političkih pritisaka kojima je izložen.
- Milorad Dodik zaslužuje titulu najvećeg politički preživjelog – američkih sankcija, njemačkog iznuđivanja i bošnjačkog maltretiranja - rekao je Orban.
