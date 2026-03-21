Dodik najavio: Idem u SAD, pa u Moskvu na Dan pobjede

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Budimpešti da će krajem aprila boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama /SAD/, gdje će mu u Čikagu biti urečena prestižna nagrada za podršku demokratiji i slobodi.

Dodik je naglasio da će posjeta podrazumijevati niz susreta širom SAD-a, što, kako je naveo, samo još jednom pokazuje da je Republika Srpska prepoznatljiva.

"Kad se vratim iz SAD-a odlazim u Rusiju, gdje ću prisustvovati paradi povodom Dana pobjede", rekao je Dodik novinarima u Budimpešti gdje prisustvuje Konferencije konzervativne političke akcije /CPAC/.

Dodik je ukazao na riječi premijera Mađarske Viktora Orbana da za njega i njegovu vlade "ne važe" zahtjevi da se on politički uništi, te da je danas imao priliku da se u to uvjeri po tretmanu koji je imao.

"Sve je kao da se radi o predsjedniku države, od pratnje, obezbjeđenja, tretmana. To samo možete da doživite od prijatelja. Tako je i u Srbiji, Rusiji, Izraelu i mnogim drugim zemljama. Tako da će za presudom te Sene /Uzunović/ jednog dana vjerovatno neko pustiti vodu u toaletu", rekao je Dodik.