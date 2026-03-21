Kakva poruka Orbana Dodiku: Mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se tebi desilo, hvala ti

Mađarski premijer Viktor Orban pozdravio je Milorada Dodik na otvaranju konferencije "CPAC Hungary" i zahvalio mu se što prisustvuje konferenciji.

"Moji prijatelji, on istinski zaslužuje titulu čovjeka koji je preživio sve. Američke sankcije, njemačka iznuda, bh. ucjena... Vjerujte mi, mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se njemu desilo, ali on nije. Hvala ti puno Milorade što si danas među nama", rekao je Orban.

Dodik je dobio i veliki aplauz učesnika konferencije.

Nakon uvodnog govora, mađarski premijer se još jednom srdačno pozdravio sa Dodikom.