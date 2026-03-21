Kakva poruka Orbana Dodiku: Mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se tebi desilo, hvala ti

ATV

21.03.2026

11:04

Каква порука Орбана Додику: Ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се теби десило, хвала ти
Mađarski premijer Viktor Orban pozdravio je Milorada Dodik na otvaranju konferencije "CPAC Hungary" i zahvalio mu se što prisustvuje konferenciji.

"Moji prijatelji, on istinski zaslužuje titulu čovjeka koji je preživio sve. Američke sankcije, njemačka iznuda, bh. ucjena... Vjerujte mi, mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se njemu desilo, ali on nije. Hvala ti puno Milorade što si danas među nama", rekao je Orban.

Додик добио аплауз
Dodik dobio aplauz

Dodik je dobio i veliki aplauz učesnika konferencije.

Додик у Будимпешти
Dodik u Budimpešti
Додик Орбан

Dodik sa Orbanom uoči "CPAC Hungary"

Poruke na "CPAC Hungary": ATV Banjaluka, "Kosovo je Srbija", "Milorad Dodik"

Nakon uvodnog govora, mađarski premijer se još jednom srdačno pozdravio sa Dodikom.

Поздрав Додика и Орбана
Pozdrav Dodika i Orbana

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

Viktor Orban

CPAC Hungary

Više iz rubrike

"Друже, мијењај професију": Опљачкао шест банака, однио само 605 долара

Svijet

"Druže, mijenjaj profesiju": Opljačkao šest banaka, odnio samo 605 dolara

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Teroristički napad u Češkoj je upozorenje

2 h

0
Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?

Svijet

Da li će Tramp poslati elitne jedinice da otmu iranski uranijum?

3 h

0
Иран повукао неочекиван потез према Јапану

Svijet

Iran povukao neočekivan potez prema Japanu

3 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Partizan srušio Hapoel, novo čudo od djeteta ubacilo 38 poena za crno-bijele

12

57

Upozorenje "Logistike BiH": Ugrožen opstanak transporta

12

52

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

12

42

Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

12

40

Britanci o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

