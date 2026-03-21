Da li će Tramp poslati elitne jedinice da otmu iranski uranijum?

21.03.2026

Да ли ће Трамп послати елитне јединице да отму ирански уранијум?
Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra opcije za obezbjeđivanje ili izvlačenje iranskog nuklearnog materijala, navode izvori za Si-Bi-Es.

Vremenski okvir za eventualnu operaciju i dalje je nejasan, a Tramp još nije donio konačnu odluku.

Planiranje uključuje mogućnost raspoređivanja snaga iz Zajedničke komande za specijalne operacije, elitne jedinice zadužene za osjetljive misije sprečavanja širenja oružja.

Cilj da Iran nema nuklearno oružje

Cilj američke administracije je da Iran više ne bude u stanju da proizvodi nuklearno oružje. Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, Teheran je do prošlog ljeta nagomilao oko 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja.

Vjeruje se da se veći dio tog materijala nalazi ispod nuklearnih lokacija koje su Sjedinjene Američke Države bombardovale prošle godine.

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi ocijenio je da bi eventualna operacija zapljene bila tehnički zahtjevna i rizična, jer se radi o visoko kontaminiranom uranijum-heksafluoridu.

"Ne kažem da je to nemoguće. Postoje vojni kapaciteti da se to uradi, ali bi to svakako bila veoma izazovna operacija", naveo je Grosi.

SAD "veoma blizu ispunjenja svojih ciljeva"

Tramp je juče na svojoj platformi Istina poručio da su Sjedinjene Američke Države "veoma blizu ispunjenja svojih ciljeva", dok razmatraju smanjenje vojnih aktivnosti na Bliskom istoku.

Prije izbijanja sukoba, Vašington i Teheran vodili su indirektne pregovore o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, uključujući smanjenje nivoa obogaćenja uranijuma i njegovu konverziju u nuklearno gorivo.

Međutim, Tramp je zahtijevao potpuni prekid obogaćivanja, što je iranska strana odbila.

