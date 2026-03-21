Logo
Large banner

Šok za Amerikance: Iran ispalio balističke rakete na bazu "Dijego Garsija" - ipak u dometu?

Autor:

ATV

21.03.2026

08:28

Komentari:

0
Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?
Foto: Google Maps

Iran je ispalio dvije balističke rakete na američko-britansku vojnu bazu "Dijego Garsija" u Indijskom okeanu, javila je novinska agencija Mehr.

Agencija navodi da je ovo "značajan korak, koji pokazuje da je domet iranskih raketa iznad onoga što je neprijatelj ranije zamišljao".

"Volstrit žurnal" je ranije prenio da je Iran lansirao dvije balističke rakete srednjeg dometa prema bazi, ali da je nisu pogodile.

Dijego Garsija – strateška vojna baza u srcu Indijskog okeana

Dijego Garsija (Diego Garcia) predstavlja jednu od najvažnijih vojnih baza na svijetu, smještenu u centralnom dijelu Indian Ocean. Riječ je o koralnom atolu koji pripada arhipelagu Čagos.

Geografski položaj

Dijego Garsija se nalazi južno od Indije i Šri Lanke, otprilike:

oko 1.800 km južno od Indije

oko 3.500–3.800 km od obala Irana (u zavisnosti od tačke mjerenja)

Ova udaljenost omogućava brz vojni pristup Bliskom istoku, Istočnoj Africi i jugoistočnoj Aziji.

Дијего Гарсија војна база
Dijego Garsija vojna baza

Politički status i kontrola

Ostrvo je dio "British Indian Ocean Territory", što znači da formalno pripada Ujedinjenom Kraljevstvu.

Međutim, na osnovu dugoročnog sporazuma bazu faktički koriste i kontrolišu SAD, Velika Britanija je nominalni suveren, ali je američka vojska glavni korisnik.

Vojni značaj

Dijego Garsija je ključna logistička i operativna baza za američke snage. Na njoj se nalaze:

  • velika vazduhoplovna pista za strateške bombardere
  • pomorska baza za ratne brodove i podmornice
  • skladišta goriva i vojne opreme
  • satelitski i obavještajni sistemi

Baza je korišćena u brojnim vojnim operacijama, uključujući ratove u Iraku i Avganistanu.

Strateška uloga u odnosu na Iran

Iako nije neposredno blizu, udaljenost od oko 3.500 km od Irana omogućava:

  • djelovanje strateških bombardera bez potrebe za bazama u regionu
  • brzu projekciju vojne sile u Persijskom zalivu
  • sigurnu pozadinsku bazu, van dometa većine kratkodometnih raketa

Zbog toga se Dijego Garsija često smatra jednom od ključnih tačaka američke vojne strategije prema Bliskom istoku.

Dijego Garsija je jedna od najvažnijih vojnih baza na svijetu zbog svog položaja – dovoljno blizu kriznih žarišta poput Bliskog istoka, ali istovremeno se smatralo da je dovoljno udaljena da bude bezbjedna.

Da li se ipak čini da je i njoj bezbjednost ugrožena?

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dijego Garsija vojna baza

Dijego Garsija

Iran

vojna baza

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

57

Upozorenje "Logistike BiH": Ugrožen opstanak transporta

12

52

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

12

42

Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

12

40

Britanci o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

12

34

Nikola Topić i Oklahoma ne idu kod Donalda Trampa u Bijelu kuću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner