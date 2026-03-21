Šok za Amerikance: Iran ispalio balističke rakete na bazu "Dijego Garsija" - ipak u dometu?

Autor:ATV
21.03.2026
08:28
Komentari:0
Iran je ispalio dvije balističke rakete na američko-britansku vojnu bazu "Dijego Garsija" u Indijskom okeanu, javila je novinska agencija Mehr.
Agencija navodi da je ovo "značajan korak, koji pokazuje da je domet iranskih raketa iznad onoga što je neprijatelj ranije zamišljao".
"Volstrit žurnal" je ranije prenio da je Iran lansirao dvije balističke rakete srednjeg dometa prema bazi, ali da je nisu pogodile.
Dijego Garsija (Diego Garcia) predstavlja jednu od najvažnijih vojnih baza na svijetu, smještenu u centralnom dijelu Indian Ocean. Riječ je o koralnom atolu koji pripada arhipelagu Čagos.
Dijego Garsija se nalazi južno od Indije i Šri Lanke, otprilike:
oko 1.800 km južno od Indije
oko 3.500–3.800 km od obala Irana (u zavisnosti od tačke mjerenja)
Ova udaljenost omogućava brz vojni pristup Bliskom istoku, Istočnoj Africi i jugoistočnoj Aziji.
Ostrvo je dio "British Indian Ocean Territory", što znači da formalno pripada Ujedinjenom Kraljevstvu.
Međutim, na osnovu dugoročnog sporazuma bazu faktički koriste i kontrolišu SAD, Velika Britanija je nominalni suveren, ali je američka vojska glavni korisnik.
Dijego Garsija je ključna logistička i operativna baza za američke snage. Na njoj se nalaze:
Baza je korišćena u brojnim vojnim operacijama, uključujući ratove u Iraku i Avganistanu.
Iako nije neposredno blizu, udaljenost od oko 3.500 km od Irana omogućava:
Zbog toga se Dijego Garsija često smatra jednom od ključnih tačaka američke vojne strategije prema Bliskom istoku.
Dijego Garsija je jedna od najvažnijih vojnih baza na svijetu zbog svog položaja – dovoljno blizu kriznih žarišta poput Bliskog istoka, ali istovremeno se smatralo da je dovoljno udaljena da bude bezbjedna.
Da li se ipak čini da je i njoj bezbjednost ugrožena?
