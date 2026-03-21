Šok za Amerikance: Iran ispalio balističke rakete na bazu "Dijego Garsija" - ipak u dometu?

Iran je ispalio dvije balističke rakete na američko-britansku vojnu bazu "Dijego Garsija" u Indijskom okeanu, javila je novinska agencija Mehr.

Agencija navodi da je ovo "značajan korak, koji pokazuje da je domet iranskih raketa iznad onoga što je neprijatelj ranije zamišljao".

"Volstrit žurnal" je ranije prenio da je Iran lansirao dvije balističke rakete srednjeg dometa prema bazi, ali da je nisu pogodile.

Dijego Garsija – strateška vojna baza u srcu Indijskog okeana

Dijego Garsija (Diego Garcia) predstavlja jednu od najvažnijih vojnih baza na svijetu, smještenu u centralnom dijelu Indian Ocean. Riječ je o koralnom atolu koji pripada arhipelagu Čagos.

Geografski položaj

Dijego Garsija se nalazi južno od Indije i Šri Lanke, otprilike:

oko 1.800 km južno od Indije

oko 3.500–3.800 km od obala Irana (u zavisnosti od tačke mjerenja)

Ova udaljenost omogućava brz vojni pristup Bliskom istoku, Istočnoj Africi i jugoistočnoj Aziji.

Dijego Garsija vojna baza

Politički status i kontrola

Ostrvo je dio "British Indian Ocean Territory", što znači da formalno pripada Ujedinjenom Kraljevstvu.

Međutim, na osnovu dugoročnog sporazuma bazu faktički koriste i kontrolišu SAD, Velika Britanija je nominalni suveren, ali je američka vojska glavni korisnik.

Vojni značaj

Dijego Garsija je ključna logistička i operativna baza za američke snage. Na njoj se nalaze:

velika vazduhoplovna pista za strateške bombardere

pomorska baza za ratne brodove i podmornice

skladišta goriva i vojne opreme

satelitski i obavještajni sistemi

Baza je korišćena u brojnim vojnim operacijama, uključujući ratove u Iraku i Avganistanu.

Strateška uloga u odnosu na Iran

Iako nije neposredno blizu, udaljenost od oko 3.500 km od Irana omogućava:

djelovanje strateških bombardera bez potrebe za bazama u regionu

brzu projekciju vojne sile u Persijskom zalivu

sigurnu pozadinsku bazu, van dometa većine kratkodometnih raketa

Zbog toga se Dijego Garsija često smatra jednom od ključnih tačaka američke vojne strategije prema Bliskom istoku.

Dijego Garsija je jedna od najvažnijih vojnih baza na svijetu zbog svog položaja – dovoljno blizu kriznih žarišta poput Bliskog istoka, ali istovremeno se smatralo da je dovoljno udaljena da bude bezbjedna.

Da li se ipak čini da je i njoj bezbjednost ugrožena?