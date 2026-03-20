Tramp šalje 2.500 marinaca u invaziju na ključno ostrvo?

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa razmatra vojnu operaciju zauzimanja ostrva Harg kako bi primorala Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz, dok u region već pristižu američki marinci.

Administracija Donalda Trumpa razmatra rizičan vojni potez kako bi primorala Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz, jednu od ključnih svjetskih energetskih arterija, saznaje Axios iz više izvora.

Prema tim navodima, Vašington ne može okončati sukob dok Iran ograničava saobraćaj kroz moreuz, dok cijene energije na globalnom tržištu rastu.

Ostrvo ključno za iransku naftu

U fokusu je ostrvo Harg, preko kojeg se odvija oko 90 odsto iranskog izvoza sirove nafte.

Plan bi mogao biti pokrenut tek nakon dodatnog slabljenja iranskih vojnih kapaciteta.

"Potrebno je oko mjesec dana dodatnih udara kako bi se oslabila odbrana, zauzelo ostrvo i to iskoristilo u pregovorima", navodi izvor upoznat sa planovima Bijele kuće.

Marinci već stižu u region

Tri marinske ekspedicione jedinice već su na putu ka regionu, a razmatra se i slanje dodatnih snaga.

Visoki zvaničnik američke administracije poručuje:

"Predsjednik želi da Ormuski moreuz bude otvoren. Ako bude potrebno zauzeti ostrvo Harg – to će se i desiti. Ako odluči da ide u obalnu invaziju, i to je opcija. Konačna odluka još nije donesena".

Stručnjaci upozoravaju na rizike

Penzionisani kontraadmiral Mark Montogmeri (Montgomery) upozorava da bi takva operacija mogla imati ograničen efekat.

"Ako zauzmemo ostrvo Harg, Iran može zaustaviti isporuke na drugim lokacijama. Ne kontrolišemo njihovu proizvodnju nafte", rekao je.

Prema njegovom mišljenju, vjerovatnije je da će SAD nastaviti vazdušne udare i obezbjeđivati prolaz tankerima, bez kopnene invazije.

Napadi već izvedeni

Američka vojska već je izvela masovne vazdušne udare na ciljeve na ostrvu Harg, što se tumači kao upozorenje Iranu i priprema za moguće naredne korake.

"Možemo zauzeti ostrvo kad god želimo. Uništili smo sve osim cijevi", izjavio je Trump.

Iako tvrdi da ne šalje trupe, dodao je:

"A da ih šaljem, sigurno vam to ne bih rekao".

Razmatraju se sve opcije

Pored invazije, razmatra se i pomorska blokada kojom bi se spriječio dolazak tankera.

U diskusije su uključeni i pravni stručnjaci Pentagona.

Prema navodima Axiosa, u region stiže oko 2.500 marinaca, dok su još dvije jedinice na putu.

Dio izvora upozorava da bi snage mogle biti angažovane i za druge zadatke, poput evakuacije u slučaju dodatne eskalacije, prenosi tportal.