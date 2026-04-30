"Tamni orao" stiže na Bliski istok: SAD će upotrebiti moćno oružje po prvi put?

30.04.2026 07:41

"Тамни орао" стиже на Блиски исток: САД ће употребити моћно оружје по први пут?

Iran je zaprijetio Americi "nezapamćenom" vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu. Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju.

Blumberg: SAD žele prvi put da rasporede hipersoničnu raketu protiv Irana

Centralna komanda SAD zatražila je da se dugo odlagana hipersonična raketa "Tamni orao" američke vojske pošalje na Bliski istok radi moguće upotrebe protiv Irana, zato što se traži sistem dužeg dometa za pogađanje lansera balističkih raketa duboko unutar teritorije te zemlje.

Ukoliko bude odobreno, to bi bio prvi put da će SAD da rasporede svoju hipersoničnu raketu, prenosi Blumberg i dodaje da se sa tim veoma kasni, imajući u vidu da to oružje nije proglašeno potpuno operativnim čak ni nakon što su Rusija i Kina rasporedile svoje verzije rakete.

- U zahtjevu se kao razlog za raspoređivanje navodi to da je Iran pomjerio svoje lansirne sisteme van dometa rakete "Precizni udar", oružja koje može da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 480 kilometara - rekao je izvor direktno upoznat sa zahtjevom.

Izvor koji je tražio da ostane anoniman dodao je i da još uvijek nije donijeta odluka o zahtjevu.

Šta je "Tamni orao"

"Tamni orao", poznat i kao hipersonično oružje dugog dometa, ima prijavljeni domet veći od 2.700 kilometara, iako su njegove precizne specifikacije tajna. Dizajniran je da ide do svog cilja brzinom većom od pet puta većom od brzine zvuka, a može i da manevriše kako bi izbegao presretanje. Oružje je dizajnirano za borbu protiv kineske ili ruske napredne protivvazdušne odbrane. Svaka raketa kompanije "Lokid Martin" košta oko 15 miliona dolara, a nema više od osam raketa, rekao je Blumbergov izvor.

