Tajni planovi na stolu: Razmatra se "kratak i snažan" udar na Iran?

Američki predsjednik Donald Tramp trebalo bi danas, prema informacijama Aksiosa, da ima novi bezbjednosni brifing o mogućim vojnim opcijama protiv Irana, što dodatno pojačava spekulacije o potencijalnoj eskalaciji sukoba i pritisku na Teheran.

Prema informacijama koje je objavio Aksios, brifing će predvoditi komandant Američke centralne komande (CENTKOM) admiral Bred Kuper, a prisustvovaće i general Den Kejn. Ovaj sastanak dolazi u trenutku zastoja u pregovorima s Iranom, zbog čega, kako navodi ovaj medij, Vašington razmatra niz vojnih scenarija.

Izvori bliski planiranju navode da je CENTKOM pripremio opciju „kratkog i snažnog“ talasa udara, koji bi mogao uključivati napade na ključnu infrastrukturu u Iranu.

Šta je cilj operacije?

Cilj takve operacije, kako se navodi, bio bi lomljenje pregovaračkog zastoja i primoravanje Teherana na veću fleksibilnost u vezi s nuklearnim programom.

Pored toga, razmatra se i plan za preuzimanje kontrole nad dijelovima Hormuškog moreuza kako bi se osigurala slobodna plovidba komercijalnih brodova.

Takva operacija mogla bi uključivati i angažman kopnenih snaga, upozoravaju izvori. Među opcijama je i potencijalna operacija specijalnih snaga usmjerena na osiguravanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, prenosi Aksios.

Tramp je, međutim, signalizirao da za sada preferira ekonomsko-vojni pritisak kroz pomorsku blokadu, koju smatra „efikasnijom od bombardovanja“. Ipak, prema izvorima, vojna akcija ostaje na stolu ukoliko Iran ne pokaže spremnost na ustupke.

Kako Iran može da odgovori?

Američki vojni planeri istovremeno razmatraju i moguće iranske odgovore, uključujući napade na američke snage u regionu, što dodatno povećava rizik od šireg regionalnog sukoba.

Ovo nije prvi put da Tramp razmatra ovakve opcije. Sličan brifing održan je 26. februara, neposredno prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojnu kampanju protiv Irana. Prema jednom izvoru bliskom administraciji, upravo je taj sastanak imao ključnu ulogu u donošenju odluke o pokretanju operacije.

Bijela kuća se zasad nije oglasila povodom ovih navoda, prenosi Kliks.