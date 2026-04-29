Logo
Large banner

Pentagon objavio koliko je do sada koštao rat u Iranu

Autor:

ATV
29.04.2026 17:36

Komentari:

0
Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану
Foto: Tanjug/AP

Rat u Iranu do sada je koštao Ameriku 25 milijardi dolara, izjavila je finansijski kontrolor u Pentagonu Džuls Herst.

Herstova je pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma rekla da je većina tog novca potrošena na municiju.

SAD su pokrenule vojnu intervenciju protiv Irana 28. februara, a dvije strane trenutno održavaju krhki prekid vatre.

Cijene nafte eksplodirale nakon Trampove AI slike i objave plana za Hormuz

Cijene nafte na svjetskim tržištima naglo su skočile nakon vijesti da Sjedinjene Američke Države pripremaju teren za „dugotrajnu“ blokadu Irana. Kako javlja Bi-bi-si, cijena sirove nafte tipa Brent u srijedu se popela na oko 115 dolara po barelu, što je značajan skok u odnosu na utorak, kada je trgovanje završeno na nešto više od 110 dolara.

Ovaj potres na tržištu direktna je posljedica pisanja Wall Street Journala, prema kojem je američki predsjednik Donald Tramp naložio svojim saradnicima da pripreme planove za proširenje trenutne blokade iranskih luka. Cilj je jasan – maksimalno pritisnuti iransku ekonomiju dok Teheran ne popusti.

Tramp uz sliku s jurišnom puškom: „Opametite se“

Napetost je dodatno podgrijala Trampova aktivnost na društvenim mrežama. Uz objavu na svojoj platformi Truth Social, gdje je pozvao Iran da se „što prije opameti“ i potpiše sporazum nakon višednevnog zastoja u pregovorima, Tramp je podijelio i fotografiju na kojoj pozira s jurišnom puškom u rukama.

Објава Доналда Трампа
Objava Donalda Trampa

Ta objava, o kojoj smo ranije izvijestili, u diplomatskim krugovima tumači se kao simbolična potvrda strategije „maksimalnog pritiska“. Tramp je poručio kako se Iran „nikako da se sabere“, dok njegovi potezi na terenu sugerišu da SAD neće prezati od drastičnih mjera kako bi prisilile Teheran na saradnju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner