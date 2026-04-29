Uhapšena osoba koja je progutala više od kilograma droge

Policija u Briselu uhapsila je osobu koja je progutala čak 70 kapsula droge, pokušavajući na taj način da prokrijumčari više od jednog kilograma narkotika.

Na pruzi Brisel-Midi, željeznička policija je presrela takozvanu "mulu za drogu", osobu koja guta ili rektalno ubacuje kapsule ili balone koji sadrže drogu kako bi ih neotkriveno transportovala, objavio je danas "Brisels tajms".

Region Sveti Stefan i Vila Miločer otvaraju vrata u ovoj sezoni

Kako je navedeno, osumnjičeni je u organizmu imao najmanje 70 kapsula, što je ukupno iznosilo 1,240 kilograma droge.

Kontrolna operacija izvedena je kao dio šire policijske akcije, takozvane operacije Etoal, koja je trajala nedjelju dana.

U saradnji sa kolegama iz Holandije, Luksemburga i Francuske, belgijski službenici federalne policije, željezničke policije i carine, između ostalih, sprovodili su ciljane provjere droge.

Policija je provjerila ukupno 2.294 osobe, 2.860 automobila i 104 voza, što je rezultiralo time da su kod 204 osobe pronađeni narkotici, a kod 42 vozača utvrđeno je da voze pod uticajem droga.

Ekonomija Povlači se električni bicikl sa tržišta: Baterija može da eksplodira

Policija je uhapsila 45 osumnjičenih i zaplijenila 31 automobil i 21 komad oružja.

Tokom provjera pronađeno je više kilograma marihuane, kokaina i drugih narkotika.