Spalio tijelo žene u ZOO vrtu?

Policija u Japanu pokrenula je obimnu istragu protiv muškarca zaposlenog u zoološkom vrtu, nakon što je priznao da je tijelo svoje supruge odnio u spalionicu unutar objekta i tamo ga uništio.

Riječ je o radniku u tridesetim godinama iz grada Asahikava, na sjevernom japanskom ostrvu Hokaido, koji je podvrgnut ispitivanju nakon što je njegova supruga prijavljena kao nestala krajem marta.

Priznanje tokom ispitivanja

Prema navodima istražitelja, muškarac je tokom dobrovoljnog saslušanja priznao da je "ostavio tijelo svoje supruge u spalionici zoološkog vrta".

Dalje je naveo da je tijelo spalio, koristeći postrojenje koje se inače koristi za uklanjanje životinjskih ostataka.

Policija trenutno provjerava vjerodostojnost njegovih izjava i pokušava utvrditi sve okolnosti slučaja.

Tijelo još nije pronađeno

Uprkos intenzivnim pretragama, istražitelji do sada nisu pronašli ljudske ostatke u spalionici.

Postoji mogućnost da je tijelo potpuno uništeno visokim temperaturama, s obzirom na to da se radi o industrijskom postrojenju namijenjenom potpunom sagorijevanju biološkog otpada.

Zbog toga policija nastavlja s forenzičkim analizama i dodatnim pretragama na terenu, navodi "ThePeninsulaQatar".