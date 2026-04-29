Logo
Large banner

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

Autor:

ATV
29.04.2026 13:08

Komentari:

0
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Majka (23) bori se za život nakon što je skočila u rijeku Nekar kako bi spasla svog dvogodišnjeg sina, koji je prethodno upao u vodu.

Drama se odigrala u utorak popodne u mestu Laufen na Nekaru u Njemačkoj.

Kako navode iz policije, majka i dijete nalazili su se na igralištu u blizini rijeke kada je dječak iznenada potrčao ka obali i upao u vodu. Uplašena žena je bez oklijevanja skočila za njim kako bi ga spasila.

Na sreću, još jedna osoba na igralištu je primetila dramu i odmah je reagovala. Muškarac, čiji identitet nije saopšten, skočio je u rijeku i izvukao dječaka.

Љубав и секс-љубав-љубавни пар

Ljubav i seks

Kako pričati sa partnerom o intimi bez nelagode

U međuvremenu majku je odnijela struja, ali su vatrogasci uspjeli da je spasu čamcem.

U akciji spasavanja učestvovao je i helikopter.

Kako je saopšteno, dijete je i dalje u bolnici i osjeća se dobro. Sa druge strane, njegova majka je u kritičnom stanju i i dalje je na odjeljenju intenzivne njege, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rijeka

Njemačka

povrijeđena žena

povrijeđeno dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција на мјесту злочина, увиђај

Hronika

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

9 min

0
Преминуо Илија Стеванчевић

Društvo

Preminuo Ilija Stevančević

12 min

0
Љубавни пар

Ljubav i seks

Kako pričati sa partnerom o intimi bez nelagode

13 min

0
Какво нас вријеме очекује за Први мај?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za Prvi maj?

19 min

0

Više iz rubrike

Русија неће изаћи из ОПЕК-а

Svijet

Rusija neće izaći iz OPEK-a

45 min

0
Новац еври

Svijet

Prosječna plata u ovoj zemlji je oko 7.000 evra: Trenutno su ova zanimanja najtraženija

2 h

0
Питбул пас

Svijet

Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

2 h

0
Сунце у пустињи.

Svijet

Ova godina bi mogla biti toplija od prethodne

3 h

0

  • Najnovije

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

14

Tijelo žene spalio u ZOO vrtu?

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

Preminuo Ilija Stevančević

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner