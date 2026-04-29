Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

Majka (23) bori se za život nakon što je skočila u rijeku Nekar kako bi spasla svog dvogodišnjeg sina, koji je prethodno upao u vodu.

Drama se odigrala u utorak popodne u mestu Laufen na Nekaru u Njemačkoj.

Kako navode iz policije, majka i dijete nalazili su se na igralištu u blizini rijeke kada je dječak iznenada potrčao ka obali i upao u vodu. Uplašena žena je bez oklijevanja skočila za njim kako bi ga spasila.

Na sreću, još jedna osoba na igralištu je primetila dramu i odmah je reagovala. Muškarac, čiji identitet nije saopšten, skočio je u rijeku i izvukao dječaka.

U međuvremenu majku je odnijela struja, ali su vatrogasci uspjeli da je spasu čamcem.

U akciji spasavanja učestvovao je i helikopter.

Kako je saopšteno, dijete je i dalje u bolnici i osjeća se dobro. Sa druge strane, njegova majka je u kritičnom stanju i i dalje je na odjeljenju intenzivne njege, prenosi Telegraf.rs.