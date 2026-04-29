Ova godina bi mogla biti toplija od prethodne

Evropa je tokom 2025. zabilježila jednu od najtoplijih godina u istoriji, dok naučnici upozoravaju da bi 2026. mogla da bude još toplija zbog očekivanog jačeg El Ninja, pokazao je novi izvještaj Svjetske meteorološke organizacije i programa EU Kopernikus.

Suše i požari

Prema podacima, gotovo cijeli evropski kontinent je prošle godine imao temperature iznad prosjeka, uz ekstremno toplotne talase, šumske požare, suše i ubrzano otapanje glečera, prenio je briselski Politiko.

To je dovelo do rekordne sezone požara i značajnih klimatskih šteta širom kontinenta.

Naučnici upozoravaju da bi razvoj snažnog fenomena El Ninjo mogao dodatno da poveća globalne temperature u narednim godinama, jer ovaj klimatski obrazac pojačava efekte globalnog zagrijavanja.

Potrebne hitne “transformativne promjene”

Evropa se već zagrijala za oko 2,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, što je znatno brže od globalnog prosjeka, a stručnjaci ističu da su promjene posebno izražene u učestalosti suša, požara i smanjenju zimskih hladnih perioda.

Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da su potrebne hitne “transformativne promjene” kako bi se kontinent bolje pripremio za sve izraženije klimatske ekstreme.