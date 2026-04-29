Ova godina bi mogla biti toplija od prethodne

29.04.2026 10:03

Сунце у пустињи.
Foto: Pexel/Fabio Partenheimer

Evropa je tokom 2025. zabilježila jednu od najtoplijih godina u istoriji, dok naučnici upozoravaju da bi 2026. mogla da bude još toplija zbog očekivanog jačeg El Ninja, pokazao je novi izvještaj Svjetske meteorološke organizacije i programa EU Kopernikus.

Suše i požari

Prema podacima, gotovo cijeli evropski kontinent je prošle godine imao temperature iznad prosjeka, uz ekstremno toplotne talase, šumske požare, suše i ubrzano otapanje glečera, prenio je briselski Politiko.

To je dovelo do rekordne sezone požara i značajnih klimatskih šteta širom kontinenta.

Naučnici upozoravaju da bi razvoj snažnog fenomena El Ninjo mogao dodatno da poveća globalne temperature u narednim godinama, jer ovaj klimatski obrazac pojačava efekte globalnog zagrijavanja.

Potrebne hitne “transformativne promjene”

Evropa se već zagrijala za oko 2,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, što je znatno brže od globalnog prosjeka, a stručnjaci ističu da su promjene posebno izražene u učestalosti suša, požara i smanjenju zimskih hladnih perioda.

Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da su potrebne hitne “transformativne promjene” kako bi se kontinent bolje pripremio za sve izraženije klimatske ekstreme.

stručnjaci

El Ninjo

dugoročna vremenska prognoza

visoke temperature vazduha

klimatske promjene

