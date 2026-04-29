Jana Todorović progovorila o tragičnoj smrti u porodici

Svojevremeno je javno govorila o najtežem periodu u svom životu.

"Naravno da se desi kao i u svakom poslu da mi je nekada svega preko glave. Dešava se da budem preumorna i od putovanja, od ljudi, nekada i od same sebe. Ali je pjesma tu koja pobeđuje u najtežim, ali i u najljepšim momentima u životu. Meni su pomogli pjesma i ljudi koji dolaze na moje nastupe da ja budem danas to što jesam, da nisam psihički pala poslije svega što se dešavalo", rekla je Jana .

Jana je tada priznala da je iznenadni odlazak sestrića nešto sa čim još uvijek niko iz porodice ne može da se pomiri, ali se ona trudi da uz posao prevazilazi teške momente.

Jana Todorović

"Nekako znam da ako ja padnem, svi moji oko mene su pali. U kući sam ja ta stijena koja podiže i svoju sestru i sestričinu i ćerku. Moja ćerka je takođe osjetila tu najveću bol, mi smo bili van zemlje kada se to desilo sa mojim sestrićem i ona je sve to sa mojoj sestrom slušala i preživljavala. Moram da budem jaka zbog svih njih", rekla je Jana.

"Više ne smijem da slušam muziku"

Kroz suze se kamerama prisetila momenta kada je saznala da joj je sestrić preminuo i dodala da se posle toga dugo pitala zašto se to desilo baš njenoj porodici.

"Bio je zdrav, prav dečko. Nikada kafu nije pio, ne znam da li je jednom godišnje uzeo pivo da popije, da ne pričam nešto dugo. Mnogo mi je žao što više ne smem da slušam muziku koju sam volela da slušam, tada bih još više pala. Pokušavam sebi da objasnim da su to sudbine i da je to život, dešavaju se takve tragedije i drugim ljudima, ali sam se pitala zašto baš nama to desilo", zaključila je Jana za Grand.