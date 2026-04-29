Boris se oglasio, pa zaintrigirao sve: Da li je ovo dečko s kojim je Dara bila od 4 do pola 7?

Daru Bubamaru bliski prijatelji su izdali pustivši njenu glasovnu poruku u javnost. Pjevačica je nekom od svojih prijatelja poslala poruku gdje govori o tome da je imala burnu noć sa muškarcem.

Međutim, i ako se mediji nisu bavili glasovnom porukom pjevačice, društvene mreže su bile preplavljene njenom glasovnom porukom. S obzirom da Daru imamo često prilike da sretnemo na snimanju Zvezde Granda, prije dva dana smo se sreli sa njom, a ona je progovorila o snimku koji kruži mrežama

Ubrzo nakon njene izjave opet su korisnici mreža poveli polemiku o tome ko bi mogao da bude taj čuveni muškarac sa kojim se pjevačica sjajno provela, a onda su se pojavile priče da je u pitanju učesnik Survajvera, Boris, ali to do sada nije potvrđeno.

Pjevačica se opet juče pojavila na snimanje emisije i tada je upitana da li prati Survajver, na šta je ona odgovorila:

"Ljubim vas, žurim, kasnim na snimanje", rekla je Bubamara.

Ono što je zanimljivo je da se Boris juče oglasio na svom Instagram profilu. On se snimao u kolima, a u pozadini se čula pjesma "Opasan", jedan od velikih hitova Bubamare.

Boris Vidović

Boris Vidović se snimao u kolima, dok sluša Darinu pjesmu, a u opisu je napisao "kažu svašta" čime je dodatno podgrijao sva ova nagađanja.

Pjevačica je kratko prokomentarisala cijeli slučaj, ističući da se time bavi njen pravni tim.

"Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospjelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala.

Ljudi su ljubomorni, uspješna sam, majka, dobar čovjek, imam i lijepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli", rekla je Dara.

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospjela u javnost, ali i da je u određenoj mjeri situacija izazvala i reakcije javnosti.

"U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmijala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže", poručila je pjevačica kroz osmeh.

