Lepa Lukić se obogatila od jedne pjesme: Tri pjevačice odbile da je snime

Diva narodne muzike, Lepa Lukić snimila je mnogo pjesama u svojoj višedecenijskoj karijeri, a samo od jednog napravila je pravu imperiju.

Vanvremenski hit "Srce je moje violina" pjesma je Lepe Lukić, bez koje ne može da prođe ni jedno slavlje, rođendan, svadba... Lepa je od ove pjesme napravila imperiju, i evergrin, na kojoj počiva čitava njena karijera.

Hronika Ubio brata, pa digao ruku na sebe: Oglasio se Klinički centar

Ipak, malo je poznato da ova pjesma zapravo uopšte nije bila namijenjena njoj.

Naime, autor pjesme Miša Marković, numeru je prvo napisao za Biljanu Jevtić, međutim, ona ju je odbila. Nakon nje, pjesma je bila ponuđena njenoj koleginici sa estrade Vesni Zmijanac, koja je donijela istu odluku i odbila da je otpjeva.

Nakon što su je dvije pjevačice odbile, pjesma je na kraju došla do Lepe Lukić, koja ju je odmah i bez oklijevanja prihvatila. Ona ju je snimila i od nje napravila jedan od svojih najvećih hitova, koji joj je zauvijek obilježio karijeru.

Hronika Pokušao ubiti policajce, osuđen na sedam godina zatvora

Sastavila testament

Legendarna pjevačica Lepa Lukić jednom prilikom je u intervjuu za medije otkrila da je napisala testament.

Tom prilikom je priznala da je donijela odluku kome će ostaviti svo bogatstvo.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem prije nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslijediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je Lepa koja je objasnila da je za mačku posebno vezana.

Društvo Saradnja Srpske i Češke: Počela medicinska obuka za pripadnike MUP-a i RUCZ

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dijete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svijet. Od 2011. nas dvije živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja je pitam: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?" Odemo zajedno do mjesta gdje stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svjetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlijepila! Uz Mazu nikada nisam sama - rekla je tada pjevačica za "Informer".