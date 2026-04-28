Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

Autor:ATV
Komentari:0
Biljke vam venu, listovi blijede, a cvjetovi se broje na prste? Postoji domaći trik koji ne košta ni marku, a vaše cvijeće buja kao od šale već poslije dvije nedjelje.
Riječ je o prihrani koju bake koriste decenijama, a moderni vrtlari je ponovo otkrivaju jer rezultat vidite golim okom. Tajna leži u onome što svakog dana bacate u đubre. Tako da možete to uraditi bez hemije, bez skupih granula i bez odlaska u rasadnik.
Ljuske od jaja, talog od kafe, voda od kuvanog povrća i kora od banane prava su riznica minerala. Sadrže kalcijum, kalijum, magnezijum i azot u oblicima koje korijen upija postepeno. Industrijska đubriva često "spale" osjetljive sobne biljke jer su prejaka.
Najbolje od svega? Zemlja ostaje živa. Mikroorganizmi se hrane organskom materijom i pretvaraju je u hranljive sastojke koje korijen prepoznaje.
Evo konkretne kombinacije koja daje rezultat na muškatlama, petunijama, ružama u saksiji i sobnim zelenim biljkama.
Pripremite je u flaši od dva litra.
- Kora od jedne zrele banane isjeckana na sitno
- Dvije kašike osušenog taloga od kafe
- Zdrobljene ljuske od tri jajeta
- Litar i po mlake, odstajale vode
Sve sastojke ubacite u flašu, promućkajte i ostavite 48 sati na sobnoj temperaturi. Procijedite tečnost i razblažite je sa još pola litra obične vode.Zalivajte jednom nedjeljno, direktno oko korijena, nikako po listovima. Brzo ćete vidjeti kako biljke eksplodiraju od cvjetova.
Ljudi često pretjeraju i zaliju biljku svaki dan ovom mješavinom. To je najveća greška. Korijen se uguši, a zemlja postane kisela i pljesniva.
Druga česta zabuna jeste sipanje sirovog taloga od kafe direktno u saksiju. Talog mora biti osušen, inače privlači mušice i stvara buđ.Treća zamka su ljuske od jaja koje niste oprali. Ostaci bjelanca se ukvare i ispuštaju neprijatan miris. Uvijek ih isperite i osušite prije upotrebe.
Prihrana ima smisla od marta do oktobra, dok je biljka u fazi rasta. Zimi cvijeće spava i ne traži dodatnu hranu. Ako tada zalivate ovom mješavinom, samo gomilate soli u zemlji i slabite korijen.
Posebno reaguju muškatle, fuksije, begonije, surfinije i sobne biljke poput pothosa i monstere.
Orhideje preskočite, one traže potpuno drugačiji režim. Sukulentima ova prihrana ne odgovara jer vole siromašnu zemlju.
Jednom mjesečno dodajte i kašičicu pepela od drveta u zemlju oko biljke. Pepeo je prirodni izvor kalijuma i fosfora i tjera štetočine.
Pažljivo, samo malo, jer previše pepela podiže pH zemlje.
Voda od kuvanja jaja, ohlađena i nezasoljena, takođe je pravi mineralni napitak za saksijsko cvijeće. Sadrži kalcijum koji je iscurio iz ljuski tokom kuvanja. Šteta je prosipati je u sudoperu kada može da zamijeni kupovno đubrivo.
Probajte mješavinu dvije nedjelje i posmatrajte listove. Ako se cvijeće "razbudi" i krene da pušta nove pupoljke, znate da ste pogodili formulu, prenosi Krstarica.ao ludo
