Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

28.04.2026 12:55

Foto: pexels/AMOL NAKVE

Biljke vam venu, listovi blijede, a cvjetovi se broje na prste? Postoji domaći trik koji ne košta ni marku, a vaše cvijeće buja kao od šale već poslije dvije nedjelje.

Riječ je o prihrani koju bake koriste decenijama, a moderni vrtlari je ponovo otkrivaju jer rezultat vidite golim okom. Tajna leži u onome što svakog dana bacate u đubre. Tako da možete to uraditi bez hemije, bez skupih granula i bez odlaska u rasadnik.

Ljuske od jaja, talog od kafe, voda od kuvanog povrća i kora od banane prava su riznica minerala. Sadrže kalcijum, kalijum, magnezijum i azot u oblicima koje korijen upija postepeno. Industrijska đubriva često "spale" osjetljive sobne biljke jer su prejaka.

Najbolje od svega? Zemlja ostaje živa. Mikroorganizmi se hrane organskom materijom i pretvaraju je u hranljive sastojke koje korijen prepoznaje.

Recept za domaću prihranu u jednoj flaši

Evo konkretne kombinacije koja daje rezultat na muškatlama, petunijama, ružama u saksiji i sobnim zelenim biljkama.

Pripremite je u flaši od dva litra.

- Kora od jedne zrele banane isjeckana na sitno

- Dvije kašike osušenog taloga od kafe

- Zdrobljene ljuske od tri jajeta

- Litar i po mlake, odstajale vode

Sve sastojke ubacite u flašu, promućkajte i ostavite 48 sati na sobnoj temperaturi. Procijedite tečnost i razblažite je sa još pola litra obične vode.Zalivajte jednom nedjeljno, direktno oko korijena, nikako po listovima. Brzo ćete vidjeti kako biljke eksplodiraju od cvjetova.

Najčešće greške koje uništavaju biljke

Ljudi često pretjeraju i zaliju biljku svaki dan ovom mješavinom. To je najveća greška. Korijen se uguši, a zemlja postane kisela i pljesniva.

Druga česta zabuna jeste sipanje sirovog taloga od kafe direktno u saksiju. Talog mora biti osušen, inače privlači mušice i stvara buđ.Treća zamka su ljuske od jaja koje niste oprali. Ostaci bjelanca se ukvare i ispuštaju neprijatan miris. Uvijek ih isperite i osušite prije upotrebe.

Kada i kojim biljkama odgovara ova prihrana

Prihrana ima smisla od marta do oktobra, dok je biljka u fazi rasta. Zimi cvijeće spava i ne traži dodatnu hranu. Ako tada zalivate ovom mješavinom, samo gomilate soli u zemlji i slabite korijen.

Posebno reaguju muškatle, fuksije, begonije, surfinije i sobne biljke poput pothosa i monstere.

Orhideje preskočite, one traže potpuno drugačiji režim. Sukulentima ova prihrana ne odgovara jer vole siromašnu zemlju.

Dodatni trikovi za još bolje rezultate

Jednom mjesečno dodajte i kašičicu pepela od drveta u zemlju oko biljke. Pepeo je prirodni izvor kalijuma i fosfora i tjera štetočine.

Pažljivo, samo malo, jer previše pepela podiže pH zemlje.

Voda od kuvanja jaja, ohlađena i nezasoljena, takođe je pravi mineralni napitak za saksijsko cvijeće. Sadrži kalcijum koji je iscurio iz ljuski tokom kuvanja. Šteta je prosipati je u sudoperu kada može da zamijeni kupovno đubrivo.

Probajte mješavinu dvije nedjelje i posmatrajte listove. Ako se cvijeće "razbudi" i krene da pušta nove pupoljke, znate da ste pogodili formulu, prenosi Krstarica.

