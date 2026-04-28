Trik za uzgoj đumbira kod kuće: Napravite riznicu zdravlja u sopstvenoj bašti

Kupovati hranu u super marketu koju možete sami da uzgajate za sopstvene potrebe pomalo je apsurd.
A ono što mnogi ne znaju je da većina tih namirnica koje kupujete u prodavnici zapravo je već spremna za sadnju, jedna od njih je i đumbir.
Ima nešto posebno u tome kada hranu ne kupite -već je sami uzgojite. Nije u pitanju samo ušteda, već osećaj kontrole, povezanosti i tihe radosti kada vidite da nešto raste zahvaljujući vama. A kada je riječ o đumbiru, stvari su još jednostavnije nego što mislite.
Đumbir se vijekovima koristi kao prirodni saveznik zdravlja. Sadrži aktivna jedinjenja poput:
Zato ne čudi što je sve traženiji - ali i sve skuplji.
Đumbir nije klasičan korjen - on je rizom, odnosno podzemna stabljika. Na njemu se nalaze mali pupoljci - upravo iz njih nastaje nova biljka. Ako pažljivo pogledate komad đumbira, primjetićete ta zadebljanja - to su "tačke rasta". I to je sve što vam treba za početak.
Proces je jednostavan i ne zahtijeva iskustvo.
1. Aktivacija (ključni korak)
Potopite komad đumbira u vodu na 24 sata - to podstiče buđenje biljke.
2. Sadnja
3. Zalivanje
Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše natopljena - višak vode može izazvati truljenje.
Đumbir ne voli direktno sunce.
Idealni uslovi su:
Na primjer, prozor okrenut ka istoku ili zapadu je savršen izbor. Povremeno orošavanje pomoći će biljci u ranoj fazi.
Prvi znak uspjeha su zeleni izdanci koji probijaju zemlju.
Od tog trenutka biljka ulazi u fazu rasta:
Znakovi da je spreman:
Tada pažljivo iskopajte rizom. Ono što ćete pronaći često je višestruko veće od onoga što ste posadili.
Možete deo ponovo zasaditi - i tako nastaviti ciklus.
Mali trik koji mijenja sve
Jedan komad đumbira može vam obezbjediti praktično neprekidnu zalihu.
Bez odlaska u prodavnicu.
Bez dodatnih troškova.
Samo uz malo strpljenja.
Savjeti
18 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Najnovije
12
55
12
50
12
47
12
42
12
36
Trenutno na programu