Trik za uzgoj đumbira kod kuće: Napravite riznicu zdravlja u sopstvenoj bašti

Kupovati hranu u super marketu koju možete sami da uzgajate za sopstvene potrebe pomalo je apsurd.

A ono što mnogi ne znaju je da većina tih namirnica koje kupujete u prodavnici zapravo je već spremna za sadnju, jedna od njih je i đumbir.

Ima nešto posebno u tome kada hranu ne kupite -već je sami uzgojite. Nije u pitanju samo ušteda, već osećaj kontrole, povezanosti i tihe radosti kada vidite da nešto raste zahvaljujući vama. A kada je riječ o đumbiru, stvari su još jednostavnije nego što mislite.

Đumbir se vijekovima koristi kao prirodni saveznik zdravlja. Sadrži aktivna jedinjenja poput:

gingerola

šogaola

zingiberena

Zahvaljujući njima, poznat je po tome što:

jača imunitet

pomaže kod prehlada

podržava varenje

pozitivno utiče na rad mozga

Zato ne čudi što je sve traženiji - ali i sve skuplji.

Đumbir nije klasičan korjen - on je rizom, odnosno podzemna stabljika. Na njemu se nalaze mali pupoljci - upravo iz njih nastaje nova biljka. Ako pažljivo pogledate komad đumbira, primjetićete ta zadebljanja - to su "tačke rasta". I to je sve što vam treba za početak.

Kako da posadite đumbir kod kuće

Proces je jednostavan i ne zahtijeva iskustvo.

1. Aktivacija (ključni korak)

Potopite komad đumbira u vodu na 24 sata - to podstiče buđenje biljke.

2. Sadnja

koristite rastresitu, dobro dreniranu zemlju

posadite na dubinu 2-3 cm

pupoljak okrenite nagore

3. Zalivanje

Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše natopljena - višak vode može izazvati truljenje.

Gdje držati biljku

Đumbir ne voli direktno sunce.

Idealni uslovi su:

toplo mjesto

indirektna svjetlost

blaga vlažnost

Na primjer, prozor okrenut ka istoku ili zapadu je savršen izbor. Povremeno orošavanje pomoći će biljci u ranoj fazi.

Kada znate da je uspio

Prvi znak uspjeha su zeleni izdanci koji probijaju zemlju.

Od tog trenutka biljka ulazi u fazu rasta:

razvija stabljike i uske listove

rizom ispod zemlje se širi

pojavljuju se novi izdanci

I upravo tu počinje prava "magija".

Kada se bere đumbir

Berba dolazi nakon 8 do 10 mjeseci.

Znakovi da je spreman:

listovi počinju da žute

stabljike se savijaju

Tada pažljivo iskopajte rizom. Ono što ćete pronaći često je višestruko veće od onoga što ste posadili.

I najbolji dio?

Možete deo ponovo zasaditi - i tako nastaviti ciklus.

Mali trik koji mijenja sve

Jedan komad đumbira može vam obezbjediti praktično neprekidnu zalihu.

Bez odlaska u prodavnicu.

Bez dodatnih troškova.

Samo uz malo strpljenja.

