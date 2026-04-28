Žena se porodila u avionu tokom leta

Trudna putnica porodila se tokom leta kompanije Delta Erlajns na liniji Atlanta–Portland, oko 30 minuta prije slijetanja na aerodrom, saopštila je avio-kompanija.

U avionu, koji je prevozio 153 putnika i četiri člana posade, posada je zatražila prioritetno slijetanje nakon što je počeo porođaj, prenio je ABC.

Prema navodima Delte, kabinsko osoblje je uz pomoć ljekara i dvije medicinske sestre koje su se zatekle među putnicima pomoglo u porođaju.

Na audio snimku komunikacije iz kabine čuje se kako član posade potvrđuje da je „beba rođena u avionu“, dok je let preusmjeren ka hitnom slijetanju.

Avion je nakon dolaska na aerodrom dočekao vatrogasno-spasilački tim, a iz luke Portland saopšteno je da su majka i novorođenče stabilno i da su prevezeni u bolnicu.

Avio-kompanija je navela da posada prolazi medicinsku obuku za hitne situacije, uključujući porođaje tokom leta, kao i da se u ovakvim slučajevima aktiviraju standardne procedure za hitno slijetanje i medicinsku asistenciju na zemlji.