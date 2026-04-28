Danas prvi let za Teheran od početka rata

28.04.2026 09:59

Prvi let iranske avio-kompanije Mahan Air poletjeće danas, 28. aprila, za Teheran sa moskovskog aerodroma Šeremetjevo, i to je prvi let od početka američko-izraelskog rata u Iranu.

Prema podacima, polijetanje je planirano za 11.10 po moskovskom vremenu, navodi se u saopštenju kompanije, prenosi Tass.

zatvoreno zbog praznika

Republika Srpska

Ovo su neradni dani u maju u Republici Srpskoj

Predviđeno je da se od 28. aprila letovi Mahan Air-a ponovo obavljaju redovno utorkom, četvrtkom i nedjeljom.

Iran je u 25. aprila ponovo uspostavio komercijalne međunarodne letove sa aerodroma Imam Homeini ka više desitancija, uključujući Istanbul, Maskat i Medinu.

Pročitajte više

Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Otkriveno ko je platio dug Milana Stankovića

3 h

0
Хороскоп од 5. маја: Ова два знака очекује 10 година финансијске стабилности

Zanimljivosti

Horoskop od 5. maja: Ova dva znaka očekuje 10 godina finansijske stabilnosti

3 h

0
Сјединца скупштине града Требиње

Republika Srpska

Skupština grada Trebinja o dodjeli prava građenja bez naknade

3 h

0
Kafana Konobar Kafic

Region

Uvode se nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

3 h

0

Više iz rubrike

Путин: Долази ново доба

Svijet

Putin: Dolazi novo doba

3 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 186 ukrajinskih dronova

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu

5 h

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio da li će prihvatiti prijedlog Irana za okončanje sukoba

5 h

0

