Logo
Large banner

Skupština grada Trebinja o dodjeli prava građenja bez naknade

Autor:

Bojan Nosović
28.04.2026 09:40

Komentari:

0
Skupština Trebinje razmatra nacrt pravilnika kojim bi se uredili uslovi i postupak dodjele prava građenja bez naknade na zemljištu u vlasništvu grada, s ciljem rješavanja stambenih pitanja određenih kategorija stanovništva.

Predloženim dokumentom definišu se kriterijumi, način bodovanja i procedura dodjele ovog prava, koje je zamišljeno kao mjera podrške građanima. Kako je navedeno u nacrtu, pravo građenja bez naknade bilo bi namijenjeno porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina, kao i samohranim roditeljima, prilikom rješavanja prvog stambenog pitanja.

Skupština usvojila i zaključak o pokretanju javne rasprave o nacrtu pravilnika, koja će trajati 15 dana, a tokom koje će građani i stručna javnost moći iznijeti svoje prijedloge i sugestije.

Nakon provedene javne rasprave i eventualnih izmjena, pravilnik bi trebalo da bude upućen u proceduru konačnog usvajanja.

Pročitajte kompletan Nacrt pravilnika:

Trebinje skupština

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

sjednica

besplatan plac

bračni par

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Kafana Konobar Kafic

Region

Uvode se nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

3 h

0
Путин: Долази ново доба

Svijet

Putin: Dolazi novo doba

3 h

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Oglasila se Zorica Brunclik nakon teškog perioda: ''Idemo dalje - još jače''

3 h

0
Svađa partneri

Ljubav i seks

Tri rečenice koje ne smijete reći partneru nakon svađe: Ovo su "bombe" koje ruše vezu

3 h

0

Više iz rubrike

Илић за АТВ: Истина о звјерским злочинима у Јасеновцу дуго скривана

Republika Srpska

Ilić za ATV: Istina o zvjerskim zločinima u Jasenovcu dugo skrivana

3 h

0
Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

Republika Srpska

Već vidljiv uspjeh primjene Centralnog informacionog sistema

4 h

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti

4 h

4
"Јасеновац, сјећање и опомена", назив је изложбе која је вечерас отворена у Европском парламенту у Стазбуру.

Republika Srpska

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

14 h

3

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner