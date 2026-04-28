Skupština grada Trebinja o dodjeli prava građenja bez naknade

Skupština Trebinje razmatra nacrt pravilnika kojim bi se uredili uslovi i postupak dodjele prava građenja bez naknade na zemljištu u vlasništvu grada, s ciljem rješavanja stambenih pitanja određenih kategorija stanovništva.

Predloženim dokumentom definišu se kriterijumi, način bodovanja i procedura dodjele ovog prava, koje je zamišljeno kao mjera podrške građanima. Kako je navedeno u nacrtu, pravo građenja bez naknade bilo bi namijenjeno porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina, kao i samohranim roditeljima, prilikom rješavanja prvog stambenog pitanja.

Nakon usvajanje uslijedice i javne rasprave o ovom dokumentu.

Skupština usvojila i zaključak o pokretanju javne rasprave o nacrtu pravilnika, koja će trajati 15 dana, a tokom koje će građani i stručna javnost moći iznijeti svoje prijedloge i sugestije.

Nakon provedene javne rasprave i eventualnih izmjena, pravilnik bi trebalo da bude upućen u proceduru konačnog usvajanja.

