Ilić za ATV: Istina o zvjerskim zločinima u Jasenovcu dugo skrivana

Mnogi ljudi u Evropi nisu svjesni kakvi su se zvjerski zločini dešavali u Jasenovcu, a ova izložba je važan korak ka razotkrivanju istine koja se skrivala decenijama, poručio je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić za ATV.

Ilić naglašava da je Strazbur simbolično mjesto za ovakvu postavku, jer se upravo tu kroje evropski standardi pravde i ljudskih prava.

"Strazbur je mjesto gdje ljudi često traže pravdu i gdje se sastaje Evropski parlament. Ovakva izložba je vrlo važna stvar, ako uzmemo u obzir da je ovo istina o srpskom, jevrejskom i romskom narodu koja se dugo skrivala, praktično od samog nastanka naziva genocid", istakao je Ilić.

"Mnogo se vremena sakrivala istina. Možda ona nikada nije ni dolazila do Evrope na pravi način, niti su ljudi svjesni kakvi su se zvjerski zločini dešavali u Jasenovcu. Ova izložba je upravo zato ključna da se ta slika promijeni", poručio je Ilić u izjavi za ATV.

Podsjećamo, izložba „Jasenovac, sjećanje i opomena“ otvorena je juče otvorena u Evropskom parlamentu u Stazburu.

Predstavljeni su autentični dokumenti iz istorijskih arhiva, fotografije i svjedočenja preživjelih iz ovog ustaškog koncentracionog logora.