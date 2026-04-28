Ovo muško ime je ponijelo titulu najpopularnijeg u Republici Srpskoj

Vasilije je ime koje je ponovo ponijelo titulu najčešćeg imena koje su roditelji davali dječacima rođenim 2025. godine, navodi se iz Republičkog zavoda za statistiku.

Ovo ime već dvije godine zaredom drži prvo mjesto, a u stopu ga prate Lazar, Luka i Stefan.

Među imenima za koja su se roditelji u 2025. godini najčešće odlučivali nalaze se i Jovan, Pavle, Dušan, Matej, Aleksa i Nikola.

U poređenju sa 2024. godinom, iz grupe 10 najčešćih imena ispao je Uroš, dok je njegovo mjesto u 2025. godini zauzeo Nikola.

— Republički zavod za statistiku, Republika Srpska (@rsstatistika) April 27, 2026

Zanimljivo je i da je ime Luka od 2011. godine u kontinuitetu među tri najpopularnija imena za dječake.