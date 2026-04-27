Ovim znakovima horoskopa poslije vikenda stižu novac i ljubav

ATV
27.04.2026 10:40

Foto: Pixabay

Poslije ovog vikenda kreće najbolji period godine za nekolicinu znakova horoskopa.

Planetarni raspored se konačno poklapa sa njihovim ličnim ritmom, pa novac i ljubav dolaze bez gušenja, bez nervoze, bez onog osjećaja da svaki dinar morate da iscijedite iz kamena.

Tri znaka prolaze najbolje, a jedan od njih će vas iznenaditi jer obično nije miljenik nebeskih sila.

Lav: Kraj rutine i početak finansijske ekspanzije

Lavovi poslije nedjelje ulaze u fazu kada im se otvaraju vrata koja su mjesecima bila zaključana. Stari kontakti se javljaju sa konkretnim ponudama, a ne samo sa praznim obećanjima. Ako ste razmišljali o promeni posla ili pokretanju nečeg svog, ovo je trenutak da ne odugovlačite.

Ljubavni život prati finansijski preokret. Slobodni Lavovi upoznaju nekoga ko ih ne juri, već ih razume, a oni u vezama dobijaju mir koji odavno nisu osjetili. Sredina nedjelje donosi razgovor koji menja dinamiku.

Vaga: Zlatni period za znake koji su dugo čekali

Vage konačno prestaju da balansiraju tuđe probleme i počinju da se bave svojim životom. Novac stiže iz dva pravca, najčešće preko honorara ili neisplaćenog duga koji ste već otpisali. Venera radi u vašu korist i to se vidi u svemu što dotaknete.

U ljubavi, Vage prestaju da se izvinjavaju što imaju potrebe. Partner to prepoznaje i mijenja ton. Ako ste sami, neko iz okruženja kog dugo poznajete pokazuje pravo lice.Koji znak ima najbolji period godine poslije vikenda

Najjaču podršku planeta dobijaju Lav, Vaga i Strijelac. Njima novac i ljubav stižu bez velikog napora, kroz prilike koje se same otvaraju. Ostali znakovi imaju delimičnu podršku, ali ova trojica su u centru pažnje narednih nekoliko nedjelja.

Strijelac: Blagostanje poslije vikenda dolazi kroz putovanje ili poziv

Strijelčevi ulaze u povoljan astrološki period koji se ne mjeri samo novcem. Dobijate ponudu izvan vašeg grada ili države, ili informaciju koja mijenja vaše planove za narednih šest mjeseci. Ne odbijajte odmah, čak i ako zvuči previše dobro.

Emotivno, Strijelčevi prestaju da bježe od ozbiljnosti. Veza koja je delovala kao prolazna pokazuje korijene, a oni koji su slobodni primjećuju da im se dopada neko ko nije njihov uobičajeni tip.

Šta donosi srećnim horoskopskim znacima ovaj zlatni period

Riječ je o sklopu Jupitera i Venere koji daje konkretne, opipljive rezultate. Ne radi se o magiji, već o tajmingu. Ono što ste mjesecima gurali pod tepih, sada se rješava samo, jer ste konačno spremni da prihvatite pomoć i kažete "da" pravim ljudima.

Najveća greška koju ova tri znaka prave u ovakvim periodima je sumnja. Kada stvari krenu lako, ljudi misle da nešto nije u redu. Nije. Ponekad život jednostavno radi za vas, a ne protiv vas.

Šta da rade ostali znakovi tokom ovog perioda

Ako niste među favoritima, ne znači da ste pasivni posmatrači. Iskoristite tuđu energiju kroz saradnju, pridružite se projektima Lavova i Strijelaca, ili tražite savjet od Vage koja je trenutno u poziciji da pomaže. Najgori potez je povlačenje i čekanje svog reda.

Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Djevica, Škorpija, Jarac, Vodolija i Ribe imaju priliku da kroz ove znakove dođu do svojih rezultata. Energija se prenosi, samo morate da budete u igri.

A vi, da li ste primjetili da vam se baš ovih dana neko stari javlja ili vam stiže ponuda niotkuda?

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

