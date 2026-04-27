Utvrđen identitet mladića koji je pronađen u kanjonu Vrbasa

Identifikovan je mladić koji je pronađen mrtav u automobilu u kanjonu Vrbasa i utvrđeno je da se radi o B.S. (25), saopštila je PU Mrkonjić Grad.
”Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola S.B. iz Mrkonjić Grada čiji je nestanak prijavljen 26. aprila 2026. godine oko 13,00 časova”, navodi se u saopštenju.
Kao što je ATV pisao policija je tijelo pronašla prilikom pretrage terena u mjestu Dabrac, na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad.
Tragedija u kanjonu Vrbasa: U automobilu pronađeno tijelo mladića (25)
Prema nezvaničnim informacijama vozilo je u kanjon sletjelo na lokalitetu poznatog vidikovca, gdje je policija prvo uočila tragove ulja od vozila, da bi sinoć locirali i automobil.
”Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici PU Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja „Doktor Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad. Tužilac je naložio obdukciju tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci”, navode u policiji.
