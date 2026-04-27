Drama u Doboju: Vozač naduvao alkotest, pa se dao u bjekstvo

Muškarac M.R. (27) iz Doboja uhapšen je nakon što je izazvao dramu pokušavajući da pobjegne od policije, koja ga je poslije kraće potjere sustigla i uhapsila, pri čemu su dva policajca lakše povrijeđena.

U PU Doboj navode da je M.R. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Sve se odigralo u nedjelju oko 3.40 časova.

Bacio se da izbjegne udar vozila

”Prilikom zaustavljanja i kontrole automobila ”audi”, kojim je upravljalo M.R., izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,89 g/kg. Nakon toga je M.R. pokrenuo vozilo i udaljio se sa lica mjesta, pri čemu je jedan policijski službenik zadobio povrede izbjegavajući vozilo u pokretu”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je bjegunac ubrzo sustignut službenim vozilom.

Policajcima ukazana pomoć u bolnici

”Prilikom hapšenja je pružao aktivan otpor, usljed čega je drugi policijski službenik zadobio tjelesne povrede. Obojici povrijeđenih policajaca ukazana je ljekarsa pomoć u bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboju”, navode u policiji

Osumnjičeni je uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.