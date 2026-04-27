Drama u Doboju: Vozač naduvao alkotest, pa se dao u bjekstvo

Muškarac M.R. (27) iz Doboja uhapšen je nakon što je izazvao dramu pokušavajući da pobjegne od policije, koja ga je poslije kraće potjere sustigla i uhapsila, pri čemu su dva policajca lakše povrijeđena.
U PU Doboj navode da je M.R. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.
Sve se odigralo u nedjelju oko 3.40 časova.
”Prilikom zaustavljanja i kontrole automobila ”audi”, kojim je upravljalo M.R., izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,89 g/kg. Nakon toga je M.R. pokrenuo vozilo i udaljio se sa lica mjesta, pri čemu je jedan policijski službenik zadobio povrede izbjegavajući vozilo u pokretu”, saopštila je PU Doboj.
Dodaju da je bjegunac ubrzo sustignut službenim vozilom.
”Prilikom hapšenja je pružao aktivan otpor, usljed čega je drugi policijski službenik zadobio tjelesne povrede. Obojici povrijeđenih policajaca ukazana je ljekarsa pomoć u bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboju”, navode u policiji
Osumnjičeni je uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
