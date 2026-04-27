Tragedija u kanjonu Vrbasa: U automobilu pronađeno tijelo mladića (25)

Tijelo 25-godišnjeg muškarca pronađeno je jutros u automobilu koji je sletio u kanjon Vrbasa na području mjesta Dabrac na putu Banjaluka - Mrkonjić Grad.

Kako saznaje ATV radi se o mladiću čiji je nestanak preko vikenda prijavljen policiji. U prijavi je navedeno da se mladić u subotu odvezao automobilom. Od tada ga niko nije vidio, dok mu je mobilni telefon bio nedostupan.

”Pokrenuta je potraga i na lokalitetu vidikovca Dabrac, koji se nalazi na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad policijski službenici PU Mrkonjić Grad i Žandarmerije uočili su tragove ulja, koji su ukazivali da je vozilo sletjelo u kanjon Vrbasa”, kaže izvor ATV-a.

Hronika Zapalio se kamion, obustavljen saobraćaj

Nažalost crne slutnje su se obistinile i u kanjonu je sinoć locirano vozilo, a jutros je u njemu otkriveno tijelo 25-godišnjaka.

U toku je izvlačenje tijela i vozila.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.