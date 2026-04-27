Motociklista preletio zaštitnu ogradu, pa pao na pješačku stazu: Nije mu bilo spasa

Stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila u noći između petka i subote na vijaduktu ka Kirovljevoj ulici dobila je svoj jeziv epilog.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', Miodrag P. (63) nastradao je dok je upravljao motociklom marke "jamaha". Prizor na mjestu tragedije jutros svjedoči o silini udara koji je bio toliko jak da je potpuno oštećen i zid samog vijadukta.

Zid mosta uništen, dijelovi "jamahe" na sve strane

Svuda po kolovozu i pješačkoj stazi nalaze se sitni dijelovi motora i plastike, koji su se bukvalno rasprsli u trenutku kontakta sa metalnom i betonskom konstrukcijom.

"Jamaha" je prvo silovito udarila u ogradu i zid mosta, ostavljajući vidna oštećenja na konstrukciji.

Od siline inercije, Miodrag je preletio zaštitnu ogradu, udario u metalni stub javne rasvjete, a potom pao sa velike visine na pješačku stazu ispod vijadukta.

Iako je nesrećni čovek imao zaštitnu opremu, udarac u stub i pad na beton bili su fatalni.

Mašina ide na vještačenje

Na mjestu gdje je Miodrag pao i dalje su vidljivi tragovi užasa. Policija je tokom uviđaja prikupila sve dijelove "jamahe" koji će, uz sam motor, biti poslati na vanredno mašinsko vještačenje po nalogu tužioca.

Tijelo nastradalog prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Istraga treba da utvrdi da li je do tragedije došlo zbog neprilagođene brzine ili je nesrećni čovjek izgubio kontrolu zbog kvara na motoru.