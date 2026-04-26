Još jedna tragedija u Srpskoj, poginuo motociklista

Motociklista M.J. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bijeljina - Brčko u mjestu Donja Čađavica. O tragičnoj nesreći oglasila se i policija.

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u 13.36 časova, osim motocikla "jamaha" učestvovao je i automobil audi "kju osam" kojim je upravljalo lice Ž.S, saopšteno je iz Policijske uprave.

U toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini.