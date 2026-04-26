Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a KS juče su uhapsili Almera Inajetovića.
On se predao MUP-u KS juče nakon pucnjave koja se desila na Sedreniku u petak veče.
Republika Srpska
U Mrčevcima sahrana majke Milorada Dodika
Prema saznanjima "Avaza", Inajetović, koji je iz Sarajeva, imao je pomagače, koji su uhapšeni.
Iz MUP-a KS jutros navode da je Inajetović uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Ubistvo u pokušaju".
- Istog dana zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 346. KZ F BiH / Pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela / uhapšeni su Z.E. rođen 1982. godine iz Sarajeva i V.A., rođen 1981. godine iz Sarajeva. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a imenovani su predati u Prostorije za zadržavanje osobe lišenih slobode MUP-a KS – saopšteno je jutros iz MUP-a KS.
Podsjećamo, on je u bašti restorana, u petak, ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teže povrijeđen, a drugi lakše.
Stil
Trikovi šminkera za brzo prekrivanje podočnjaka
Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu.
Više puta je osuđivan za razna krivična djela.
